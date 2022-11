Atto di fede/ Su Rai 1 una storia vera interpretata da Josh Lucas

Atto di fede, film di Rai 1 diretto da Roxanne Dawson

Atto di fede è un film uscito nel 2019 di genere drammatico, diretto da Roxanne Dawson, nel suo debutto come regista. Il film andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 di oggi, 13 novembre. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la sceneggiatura è stata curata da Grant Nieporte, la produzione da DeVon Franklin e la fotografia da Zoran Popovic.

Il film Atto di fede è stato distribuito in Italia da 20th Century Fox e una delle case di produzione è Fox 2000 Pictures. Tra gli attori che compongono il cast ci sono Chrissy Metz, Josh Lucas, Topher Grace, Mike Colter, Marcel Ruiz, Sam Trammell, Dennis Haysbert e Maddy Martin. Il film Atto di fede si basa sul romanzo scritto da Joyce Smith del 2017 intitolato The impossible: The miraculous story of a mother’s Faith and her child’s resurrection.

Atto di fede, la trama del film

Atto di fede è basato su una storia vera che ha dell’incredibile ed è incentrata sull’amore di una madre per il figlio e la fiducia che ripone in Dio davanti al suo straziante dolore. Durante l’inverno del 2015 John Smith, un adolescente e figlio adottivo di Joyce e Brian, cade accidentalmente nel lago di St. Louis in Missouri, poiché si era rotto all’improvviso il pavimento ghiacciato.

Dopo 15 minuti dall’accaduto viene salvato dai soccorritori, che lo trovano ancora in vita, ma in seguito ad un tentativo di rianimazione cardiopolmonare di mezz’ora in ospedale il ragazzo viene ritenuto morto. La famiglia è disperata, ma la madre ha ancora un briciolo di speranza, e accanto a lui inizia a pregare. Come per miracolo il cuore di John inizia a battere nuovamente, e per Joyce si tratta proprio di un fatto miracoloso.

La madre del ragazzo ancora non riesce a spiegarsi come il figlio morto per 1 ora sia rimasto ancora vivo e non sa come spiegare alla comunità in cui vive che l’accaduto per lei ha natura divina. La trama del film ci mostra una storia incredibile e accattivante, e ci fa capire quanto la fede e l’amore possano permetterci di vivere anche fatti che ci sembrano irrealizzabili. Al centro di tutto c’è una madre forte e accogliente, che crede fermamente nella grazia di Dio.











