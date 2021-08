Audio 2/ “Ci conosciamo dal 75, litigato? Spesso, ma mai amato la stessa donna”

Fra gli ospiti di stamattina del programma di Rai Uno, Dedicato, condotto da Serena Autieri, vi erano anche gli Audio 2, storico gruppo musicale formatosi a Napoli quasi 30 anni fa. “Abbiamo festeggiato 25 anni di carriera ma si sono congelati nel periodo pre-pandemico – hanno ricordato negli studi dello show del primo canale – sarebbero 29 in sostanza. Con l’uscita dell’ultimo album 432 hertz, era il 2019… perchè questo nome? E’ una cordatura con cui abbiamo registrato l’album rispetto a quella naturale che è la 440. E’ una cordatura che si usava ai tempi di Giuseppe Verdi prima della seconda guerra mondiale, il cambio è stato voluto dalle truppe naziste, noi l’abbiamo riportata ad un modo più democratico, l’hanno fatto anche i Pink Floyd”.

Vincenzo Leomporro e Giovanni Donzelli, i due membri degli Audio 2 si conoscono da una vita: “Ci conosciamo dal ’75 e ’76 – raccontano a Rai Uno – eravamo abitanti dello stesso condominio nell’Arenaccia di Napoli, eravamo due ragazzi. Abbiamo mai litigato? Facciamo prima a dire quando non l’abbiamo fatto. Innamorati della stessa donna? Non credo sia mai capitato, no, abbiamo gusti diversi siamo affini ma con gusti diversi rispetto alle donne, stai attento a quello che dici…”.

AUDIO 2: “DOPO ANNI DI GAVETTA CI CHIAMO’ MINA, PENSAVAMO AD UNO SCHERZO…”

Gli Audio 2, oltre ad essere dei grandi cantanti, sono anche fra i migliori autori italiani, e nel loro repertorio vi sono svariate canzoni scritte per Mina. L’incontro con l’artista arrivò inaspettato nel 1991: “Dopo anni di gavetta chiamò Mina in persona a casa mia, pensavo fosse uno scherzo, io avevo mio figlio che adesso ha 30 anni ma che aveva pochi mesi, era novembre 1991 mia moglie rispose al telefono, non capì chi fosse, all’epoca lavoravo a Pomigiliano d’Arco in un’azienda aeronautica. Torno a casa e mia moglie mi dice che aveva chiamato mia sorella, all’epoca non c’erano i cellulari… io le chiesi come si chiamava? Poi le dissi Annamaria Mazzini? La scena di un film… le dissi che aveva parlato con Mina, una cosa incredibile”.

E ancora: “Rotola la vita è un duetto con lei, nel disco Canarino mannaro ne avevamo tre, fino ad ora ne abbiamo scritti dodici per lei, molti di successo”, fra cui tre brani per uno degli album più venduti di tutti i tempi in Italia, leggasi Mina e Celentano: “Abbiamo dato a Mina Celentano tre brani fra cui Acqua e Sale che era l’unico inedito, quindi hanno fatto altre due cover nostre. per acqua e sale chiese perchè non l’avevamo cantata noi, noi non la sentivamo nelle nostre corde e fu una fortuna”.



