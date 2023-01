Auguri Anna Pettinelli, che succede con Aka7even?/ Le regala Gigi D’Alessio e..

Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli festeggia il compleanno: il gesto di Aka7even spiazza tutti

Anna Pettinelli é la festeggiata di queste ore, nel mezzo del weekend di fine gennaio 2023, e intanto Aka7even spiazza tutti, regalandole Gigi D’Alessio! Tra Anna e Luca Marzano in arte Aka7even i rapporti sembrano proseguire senza intoppi dopo Amici 20 di Maria De Filippi, talent in cui lei da insegnante di canto arruolava l’allora giovane concorrente come allievo del suo team, fino a giungere insieme a lui alla finale del talent. E, nelle ore segnate dalla ricorrenza festiva che vede Anna Pettinelli festeggiata, del compleanno, Aka7even trova modo e tempo per destinare alla sua mentore in musica un messaggio di auguri. Esso é corredato dal tappeto musicale inaspettato, che spiazza il web. Il motivo? C’entra Gigi D’Alessio.

All’edizione Amici 21 del talent, Anna Pettinelli faceva discutere per le critiche avanzate all’allora concorrente Luca D’Alessio in arte LDA, dandogli del “neomelodico”, “banalotto” nella scrittura dei testi, senza lesinare l’etichetta di “Gigi 3.0.”, in un paragone critico tra il 19enne al padre d’arte Gigi D’Alessio. “Se tuo padre cantasse oggi canterebbe forse un po’ come te ma meglio. Lo trovo un po’ datato come genere”, stroncava il giovane al debutto TV, la Pettinelli. E ancora: “Non trovo modernità in quello che fai, mi sembri un Gigi D’Alessio in dimensione 3.0”, sentenziava, poi, la voce radiofonica sul figlio d’arte.

La reaction di Anna Pettinelli alla dedica di Aka7even

Una sentenza che nel complesso lascerebbe intendere che la maestra non gradisca la musica dei D’Alessio, LDA e Gigi D’Alessio. Eppure Aka7even oggi sorprende Anna tra le Instagram stories, in una storia dal tappeto musicale sulle note di Annaré, hit neomelodica dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio. “Auguri alla donna più trap d’Italia”, si legge, tra le righe dell’augurio “neomelodico” che Aka7even destina ad Anna Pettinelli.

La reazione dell’ex insegnante di canto ad Amici? Anna Pettinelli spegnerebbe il pettegolezzo che la vede destinataria di un augurio provocatorio del pupillo, con tanto di Gigi D’Alessio in regalo: “Il mio ciuccio preferito!”, esclama di tutta risposta, l’ex prof.ssa di Amici, riferendosi all’ex allievo. Che Anna non abbia gradito la dedica social di Aka7even? Chissà!

