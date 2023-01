LDA: niente ex Amici al duetto-cover di Sanremo 2023/ “Capirete perché…”

Sanremo 2023, LDA smentisce i gossip sul duetto-cover con un ex Amici: l’intervista pre-Festival sui progetti in cantiere

Sanremo 2023 si avvicina e il Big al debutto più atteso di sempre al Festival, LDA, smentisce le scommesse su un duetto-cover sanremese con un ex Amici 21. É di fatto l’unico talento uscente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ad essere promosso da Amadeus al Festival della canzone, nonostante non abbia vinto il talent show, che ha decretato invece il trionfo di Luigi Strangis. Detiene il record per le certificazioni di disco d’oro e disco di platino targate FIMI raggiunte in tempo più veloci, nella storia di Amici, con un singolo, quello che segnava il suo debutto TV come concorrente ad Amici 21: Quello che fa male. E, nell’attesa del nuovo traguardo, la partecipazione alla gara dei 28 Big di Sanremo 2023 per il titolo di “Canzone italiana”, spoilera l’artista con cui decide di stringere le forze in occasione della gara nella gara sanremese, quella della serata delle cover. Le votazioni della quarta serata di Sanremo 2023 confluiranno nella decretazione del vincitore finale del Festival. Per cui la scelta artistica dei concorrenti Big a Sanremo 2023, rispetto alla gara delle cover, non é a caso, ma ben ponderata. Nell’intervento a mezzo stampa del suo pre-Festival, ripreso da Il mattino -che lo anticipa come unico Big originario di Napoli in corsa a Sanremo 2023- LDA spoilera pubblicamente il duetto-cover con Alex Britti.

A dispetto delle ipotesi formulate dal web in questi giorni, rispetto alla eventualità di un suo duetto con un ex Amici come Aka7even o un ex concorrente al talent che abbia condiviso con lui Amici 21, i quotati Albe e Alex Wyse, quindi prossimo al rilascio del nuovo progetto musicale, LDA avvalora lo spoiler contestato da Fiorello e fa sapere: «Il brano è top secret, al mio fianco avrò Alex Britti, poi capirete perché». Tuttavia non é escluso che possano delle collaborazioni musicali con ex Amici siano previste nel nuovo album in cantiere. Anche perché di recente si é lasciato immortalare in quella che si direbbe una stanza da studio di registrazione di musica, con il concittadino e collega amico Aka7even. Ma ad attendere LDA alla serata sanremese delle cover é, quindi, il duetto con il cantautore e musicista, Alex Britti. Ma non é tutto. A Sanremo 2023 é in corsa tra i Big con il brano, Se poi domani.

LDA é in corsa a Sanremo 2023, con Se poi domani…

“La canzone d’amore autobiografica per eccellenza”, scritta dopo una notte in bianco. Parla di un sentimento che non finisce, e vuole avere voce oltre i confini e i limiti dello spazio e il tempo. Scritta nel testo a prima firma da LDA con Alessandro Caiazza e composta dallo stesso ex Amici 21 nella musica con il cugino Francesco D’Alessio detto Checco, Se poi domani si preannuncia il singolo apripista del “primo vero album”, dopo l’eponimo, ‘LDA’, del record ad Amici 21 Quello che fa male: “Quello che fa bene” é in uscita il 17 febbraio 2023. Un album puramente Pop, ma ricco di contaminazioni stilistiche, il cui concept-album é l’amore in ogni sua sfaccettatura: “Mi sono divertito a variare le sonorità: trap, soul, ballad, dance-hall reggae, bossa nova trap… Ho parlato di Luca, della sua vita, della sua Napoli”. Non manca un omaggio all’amata città d’origine dei genitori, Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato. Si parla della città di Napoli, la città del cuore di Luca D’Alessio in arte LDA, anche se il Justin Bieber italiano nasceva a Roma.

Con l'album, inoltre, anche i concerti in tour lo attendono in agenda. Il 19 aprile é atteso ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile a Napoli, il suo primo Palapartenope, il 22 aprile all'Atlantico di Roma. "Gli esami non finiscono mai, davvero, ma nemmeno le emozioni. Sanremo, il disco, il Palapartenope: cosa vuoi di più a 19 anni?!?".











