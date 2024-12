Superato il lungo periodo del Natale ed archiviati i messaggi natalizi, è arrivato il momento di pensare ormai all’imminentissimo arrivo dell’anno nuovo con una fresca e ricca carrellata di frasi di auguri buon anno da tenere pronti per inviarli tra un paio di giorni – ovvero ovviamente a Capodanno 2025 – ad amici e parenti senza dover correre all’ultimissimo minuto per trovare le migliori citazioni per fare (o almeno, ve lo auguriamo!) un figurone: come sempre vi ricordiamo che anche in vista del Capodanno continueremo via via proporvi una serie di fasi di auguri buon anno in modo da rendervi più semplice trovare le vostre preferite!

Entrando immediatamente nel vivo della nostra caccia, eccovi fin da subito una bellissima e famosissima filastrocca di Gianni Rodari dedicata proprio alla notte di San Silvestro ottima per renderla un messaggio di auguri buon anno: “Fammi gli auguri per tutto l’anno/ voglio un gennaio col sole d’aprile;/ un luglio fresco, un marzo gentile;/ voglio un giorno senza sera;/ voglio un mare senza bufera;

voglio un pane sempre fresco;/ sul cipresso il fior del pesco;/ che siano amici il gatto e il cane;/ che diano latte le fontane./ Se voglio troppo, non darmi niente,/ dammi una faccia allegra solamente“.

Alcune citazioni tra il serio e il divertente per gli auguri buon anno e Capodanno 2025

Lasciando da parte Rodari, la seconda tra le frasi di auguri buon anno e Capodanno 2025 che andiamo a proporvi è tratta da un simpatico pensiero dello scrittore americano William E. Vaughan e recita più o meno: “Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per vedere il Nuovo Anno. Un pessimista sta alzato per accertarsi che il vecchio anno se ne vada via“; mentre rimanendo sia nel tema ironico, sia nelle citazioni a Vaughan, vi suggeriamo anche: “La gioventù è quando è permesso di restare alzati fino a tardi la vigilia di Capodanno. La mezza età è quando si è costretti“, sempre da completare con un immancabile augurio a vostra scelta!

“L’ultimo giorno dell’anno non costituisce una fine – disse, invece, Hal Borland consegnandoci l’ennesima citazione utile per gli auguri buon anno –, né un inizio, ma una continuazione che porta con sé tutta la saggezza di cui l’esperienza ci ha fornito“; mentre più o meno sulla stessa lunghezza d’onda chiudiamo questa primissima carrellata ‘capodannizia’ con Sarah Ban Breathnach che disse: “Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere“.