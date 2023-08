Auguri buon ferragosto 2023/ Frasi: “Tra una risata, una fetta di anguria e una grigliata”

Scorre inesorabile il tempo, è venerdì 11 agosto 2023 il che significa che alla magica giornata di Ferragosto, il prossimo 15 del mese, mancano solo 4 giorni. La nostra redazione ha raccolto per voi anche oggi alcune delle frasi d’auguri più belle per il ferragosto 2023, a cominciare da queste parole da dedicare ad un’amica speciale: “Anche per quest’estate abbiamo puntato sulla simpatia, quindi possiamo goderci i festeggiamenti di Ferragosto senza tanti rimorsi e puntare al fisico da fotomodelle il prossimo anno. Tanti auguri amica mia!”.

Proseguiamo con questo augurio a tema culinario, visto che in Italia non c’è festa in cui non si mangi: “Tra una risata, una fetta di cocomero e una grigliata troverò sempre il tempo di pensare a te, che sei lontano da me. Buon Ferragosto!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon ferragosto 2023 anche questo pensiero da dedicare ai colleghi: “Buone vacanze colleghi! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati”. Spazio ad un augurio semplice ma incisivo, un classico buongiorno via WhatsApp: “Ti auguro un Ferragosto dolce e succoso come una grossa fetta d’anguria!”.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023: “DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO…”

C’è chi ha già la mente proiettata ai prossimi mesi: “Buon Ferragosto a tutti! Dichiaro ufficialmente aperto il conto alla rovescia per Natale!”. E a proposito di feste, occhio a questa simpatica frase: “Ti auguro di grigliare come se fosse Natale, bere come fosse Capodanno e essere felice come una Pasqua”.

Spazio ad un altro pensiero molto “standard”: “I miei più affettuosi auguri di buon Ferragosto a te e alla tua bella famiglia!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon ferragosto 2023 anche: “Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto… con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile”. Concludiamo questo nuovo focus con queste parole: “Oggi sole e relax, spero che anche tu ti possa godere questa giornata lontano dal lavoro e dallo stress. Auguri per le feriae augustae”.

