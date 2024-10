Siamo sempre più vicini al fatidico giorno in cui andremo a fare gli auguri di buon Halloween 2024. Ma quanto manca di preciso? Oggi è il 19 ottobre, di conseguenza se la matematica non è una opinione siamo a soli 12 giorni dal 31 ottobre. Fervono i preparativi, sono pronti i costumi e le zucche stanno per essere intagliate, nel frattempo ci siamo noi che siamo alla ricerca delle migliori frasi d’auguri di buon Halloween da inviare via WhatsApp e non solo.

Potreste ad esempio utilizzare un pensiero a tema, allegato ad una immagine come post speciale per il 31 ottobre su uno dei vostri social, magari Facebook, senza dimenticarsi di X.com (l’ex Twitter), Instagram o il più recente Threads. Ma cosa possiamo scrivere di originale per fare gli auguri di Halloween? La rete ovviamente pullula di messaggi a tema, come ad esempio le classiche battute per prendere in giro un nostro amico o una nostra amica: “Per Halloween tutti si mascherano ma per te non c’è bisogno del trucco perchè sei già… da paura”.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024 “LE CREATURE MOSTRUOSE…”

Si tratta di parole che per alcuni potrebbero anche avere una valenza positiva, essere un complimento, di conseguenza potreste azzardare ad inviarle anche alla vostra dolce metà. Proseguiamo con un altro pensiero simile, sempre legato all’aspetto estetico e in particolare ai mostri.

Ma cosa si intende per creature mostruose? Bhe, sono leggendarie, sicuramente non usuali e quindi al di fuori dal comune e da questo mondo: ecco perchè tu sei un vero mostro! Altro pensiero che può essere visto sia come negativo ma anche come positivo: decidete voi se inviarlo o meno. Attenzione anche ad un’altra frase simpatica, che sembrerebbe iniziare male per poi finire alla grandissima, il classico schema bad news, good news: “Ciao cara, tu non sei affatto adatta ad Halloween. Il 31 ottobre è la festa dell’oscurità e del buio, ma tu porti luce e sole ovunque tu vada: buon Halloween”.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, ALCUNE FRASI SULL’AMICIZIA

Se invece voleste approfittare del 31 ottobre per inviare una frase di auguri di buon Halloween 2024 ad un vostro amico, magari cercando anche di superare un momento problematico, potreste inviargli queste parole il 31 ottobre: “La gente ha paura di mostri, streghe e di zombie? A me fa paura una vita senza la tua amicizia, buon Halloween carissimo”.

Non vi basta questa frase sull’amicizia? Allora ve ne sforniamo un’altra in tempo zero da utilizzare sempre fra le frasi d’auguri di buon Halloween 2024: “La gente cerca nel 31 ottobre le streghe, i mostri, gli zombie e le cose fuori dal comune: a me basta pensare all’amicizia che c’è fra di noi per comprendere quanto il mondo sia fantascientifico, buon Halloween”. Chiudiamo con questo pensiero: “Da cosa ti vesti? Per essere controtendenza dovresti vestirti da persona normale”.