AUGURI BUON ONOMASTICO FRANCESCO/ Le frasi più belle: “Se lavori con mani, testa e cuore…”

Oggi è San Francesco e in tutta Italia si celebreranno quindi tutte le persone con questo nome. Per l’occasione abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle frasi d’auguri più belle, a cominciare da alcune citazioni dello stesso Santo, come ad esempio: “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”. Spazio a: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.

Fra le tante citazioni di San Francesco da utilizzare come frasi d’auguri o come post ad effetto su Facebook troviamo anche: “Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita”. Continuiamo con: “Ciò che mi sembrava amaro, mi fu cambiato in dolcezza d’anima e di corpo”. Chiudiamo questo primo excursus sulle frasi d’auguri per San Francesco con le ultime due citazioni: “Se io incontrassi un sacerdote ed un Angelo, saluterei prima il sacerdote e poi l’Angelo”, e: “Predicate il Vangelo, e se è proprio necessario usate anche le parole. Signore, fa di me uno strumento della tua pace”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUON ONOMASTICO FRANCESCO, FRASI E DEDICHE PER CHI SI CHIAMA COME IL PATRONO D’ITALIA (4 OTTOBRE 2023)

È mercoledì 4 ottobre e non possiamo esimerci dal rivolgere gli auguri di buon onomastico a coloro che si chiamano Francesco. Il nome in questione è quello del patrono d’Italia (oltre che del nostro amato Papa) ed è diffusissimo nel nostro Paese. Anche se in questi anni è stato spodestato dalla vetta della classifica dei più comuni, non ha mai abbandonato la top five. Sicuramente, dunque, avete qualcuno tra le vostre conoscenze a cui inviare un pensiero per l’occasione.

Andiamo allora alla ricerca delle frasi e delle idee migliori per questa ricorrenza. Partiamo con qualcosa di divertente, che sicuramente strapperà un sorriso al festeggiato. “Avere un nome comune ha i suoi vantaggi: oltre a darti le certezze di un usato garantito, aumenta le probabilità che qualcuno si ricordi del tuo onomastico”, questo un esempio. Oppure: “Fortuna che il tuo è un nome molto comune: non oso immaginare alla fatica che fanno gli amici di Ansano a trovare un biglietto adatto per il suo onomastico”. E ancora: “Hai proprio un gran bel nome… si vede che non l’hai scelto tu! Auguri!”.

AUGURI DI BUON ONOMASTICO A FRANCESCO: LE MIGLIORI FRASI

La carrellata di frasi di auguri di buon onomastico da dedicare a tutti i Francesco, tuttavia, non sono finite. Dopo avere messo da parte i pensieri più divertenti, andiamo a vedere quelli più classici. “A un caro amico con un nome stupendo, auguro il meglio che la vita possa offrire. Auguri a te Francesco, buon onomastico”, eccone uno. E ancora: “Lo sai che sei una persona fortunata ad avere un nome così speciale? Buon onomastico Francesco”. Infine, un messaggio ricchissimo di affetto, da dedicare a una persona per noi molto importante: “Il tuo nome è molto comune e tantissime persone lo portano, ma tu sei unico, perché sei speciale, buon onomastico Francesco”.











