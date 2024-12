In tutto il mondo cristiano la giornata di oggi – venerdì 6 dicembre 2024 – è dedicata al culto fondamentale di San Nicola di Bari che (in un certo senso) apre ufficialmente alle festività natalizie ma – al contempo – anche alla celebrazione dell’onomastico: proprio per questo siamo tornati ancora una volta a proporvi una ricca carrellata di frasi di auguri buon San Nicola 2024 che in queste ore di festeggiamenti e celebrazioni potrete facilmente copiare da questo articolo per incollarle in un simpatico e sentito messaggio su WhatsApp (od ovviamente su qualsiasi altro social vi piaccia) da rivolgere a tutti i Nicola che conoscete, ma anche alle Nicoletta, ai Nicolò o Niccolò e – per anglofoni, francofoni o germanofoni – ai Nick, alle Colette o ai Nikolaus.

Prima di entrare nel vivo di questa nostra prima carrellata di auguri buon San Nicola 2024 vale la pena ricordare che il santo celebrato oggi – spesso definito il ‘San Francesco medievale’ – è ricordato soprattutto per la sua sempre ferma carità e clemenza verso i poveri e gli umili e per la famosa tradizione secondo cui regalò a tre fanciulle e tre fanciulli la cosiddetta dote: per questo in passato era tradizione – proprio il 6 dicembre – fare dei piccoli doni a tutti i bambini e le bambine d’Europa, ricollegando (almeno socialmente) la figura di San Nicola a quella di Babbo Natale.

Frasi di auguri buon San Nicola 2024: spunti e citazioni per festeggiare l’onomastico

Recuperata la (certamente importante) storia del santo che si celebra oggi, possiamo subito entrare nei vivo delle frasi di auguri buon San Nicola 2024 partendo immediatamente in quarta con tre dei più famosi proverbi legati al santo: “San Nicola di Bari è la festa degli scolari: Festa o non festa a scuola non si resta“, “A San Nicola di Bari la rondine passò i mari” e “San Nicola, San Nicola, vi dono il vecchio e voi mi date il nuovo“; tutti e tre ovviamente da completare con un piccolo pensierino a tema che potrebbe essere anche un semplicissimo “auguri per l’onomastico“!

Tra le frasi a tema per gli auguri buon San Nicola 2024 vi proponiamo anche un pensiero (più propriamente incentrato sul 6 dicembre) dell’aforista Fabrizio Caramagna: “Il 6 dicembre le giornate si modificano, il buio arriva subito, eppure qualcosa nella vista si adegua a questa nuovo corso, come un bisogno di maggiore riposo e di solitudine“; subito accompagnato anche dallo psicanalista Bruno Bettelheim che nel suo ‘Il genitore perfetto’ scrisse: “Il giorno di san Nicola, il 6 dicembre, si usa dare ai bambini piccoli regali da poco prezzo, sicché anche il più povero dei genitori può permettersi di festeggiare la ricorrenza e di parteciparvi con il giusto spirito“.