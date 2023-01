Auguri Buona Befana, Epifania 2023/ Frasi: “Della Befana ne ho piene… le calze”

Mancano solo 48 ore al giorno della Befana e dell’Epifania 2023. Il prossimo 6 gennaio sarà una giornata di auguri e di conseguenza di frasi da inviare via WhatsApp, sms ma anche via social, come post a tema. La nostra redazione sta raccogliendo per voi da giorni le frasi più belle per questa festività divertente e nel contempo un po’ malinconica, visto che tutte le feste porta via, e cominciamo con: “Auguri Befana! Ehm… volevo dire, auguri di buona Epifania!”.

Spazio a: “Il fascino della notte, con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle, è qualcosa che mi emozionerebbe tantissimo. Ti prego, mi porti con te questa sera?”. In generale le frasi d’auguri per la befana e l’Epifania 2023 sono tutte a tema ironico e dedicate alle donne: “Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Quindi o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!”. Proseguiamo con un altro esempio: “Quest’anno cosa mi porterai? Carbone, caramelle o dolcetti? Non importa, tanto ti vorrò bene comunque. Tanti auguri mia splendida Befana!”.

AUGURI DI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2023, LE FRASI: “SI PREVEDONO TEMPERATURE IN RIBASSO…”

Si preannuncia una notte gelida in vista del 6 gennaio: “È previsto un improvviso abbassamento delle temperature per la notte della Befana. Mi raccomando, copriti bene!”. Un augurio breve e simpatico: “Io della Befana ne ho piene le calze. Buona Epifania!”. Spazio a: “Se la Befana, vedendoti, dovesse buttarsi ai tuoi piedi e cominciasse a piangere… capiscila, ha paura che le freghi il lavoro!”. E ancora: “Vai piano stanotte, che ti sequestrano la scopa! Auguri per la tua festa!”.

Continuiamo con un altro esempio: “Stanotte ho alzato gli occhi al cielo e in mezzo a milioni di stelle ho visto te, mi spieghi dove te ne vai con quella scopa?”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri più divertenti per la befana e l’Epifania 2023 con: “La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Epifania!”.











