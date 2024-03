AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024/ Le frasi più belle: “Una donna non si nasce ma si diventa”

Siete pronti per un nuovo ricco aggiornamento di frasi d’auguri per la festa della donna 2024? Per celebrare questa giornata dell’8 marzo, se ancora non l’aveste fatto, abbiamo raccolto per voi alcune citazioni a tema “rosa” molto famose, come ad esempio queste parole di Hillary Clinton, moglie dell’ex presidente americano: “A tutte le bambine che stanno guardando. Non dubitate mai di essere preziose e potenti e di meritare ogni possibilità e opportunità per perseguire e realizzare i vostri sogni”. Proseguiamo con Malala Yousafzai, che a proposito delle lotte delle donne precisa: “Ho alzato la voce, non in modo da poter urlare, ma per far sentire quelli senza voce. Non possiamo avere successo quando metà di noi rimangono indietro”.

Continuiamo con questo pensiero di Simone De Beauvoir: “Non si nasce donne: si diventa”. Concludiamo questo nuovo aggiornamento sulle frasi d’auguri per la festa della donna 2024 con Angelina Jolie, grandissima attrice americana: “In tutto il mondo ci sono innumerevoli esempi di donne che si alzano, si mettono alla guida, prendono il destino nelle loro mani, ispirano tutti noi. Ma donne e ragazze sono ancora la maggioranza delle vittime delle guerre. Sono oltre la metà di tutti i rifugiati, e la stragrande maggioranza delle vittime di stupro e altre violenze sessuali e di genere”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO 2024. LE MIGLIORI FRASI E CITAZIONI: DA BOB DYLAN AD ANNA FRANK

Nella giornata di oggi, venerdì 8 marzo 2024, si celebra la Festa della donna, e questo significa che dovremmo essere ormai pronti con le frasi di auguri da inviare a tutte le donne speciali della propria vita! Tuttavia, un ritardo o una dimenticanza possono certamente capitare ed è qui che entriamo in gioco noi, che durante tutta la giornata di oggi, così come abbiamo fatto nei giorni scorsi, selezioneremo i migliori pensieri a tema, riportandoli proprio in questa pagina.

Per gli auguri della Festa della donna le frasi le frasi tra cui scegliere sono veramente tantissime, una più bella dell’altra e, una volta scelte, basterà copiarle per poi inviarle su WhatsApp o sui social ad amiche, fidanzate, sorelle, figlie, nonne e chiunque ci venga in mente. Entrando subito nel vivo, suggeriamo un paio di frasi generiche, adatte a qualsiasi persona le riceva. La prima è: “Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri“. Ma un’ottima alternativa tra le frasi di auguri per la Festa della donna 2024 potrebbe anche essere: “Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno“.

Festa della donna 2024: frasi e citazioni famose per l’8 marzo

Tuttavia, tra le frasi di auguri per la Festa della donna 2024 si potrebbe anche optare per alcune citazioni famose, che possono stimolare una riflessione più profonda su questa importante giornata. Per esempio, Bob Dylan disse che: “Credo che le donne reggano il mondo e non credo ci sia un uomo che ha mai fatto qualcosa senza che una donna glielo abbia concesso o lo abbia incoraggiato a farlo“. Hillary Clinton, invece, in un famoso discorso invitò le piccole spettatrici a “non dubitare mai di essere preziose e potenti e di meritare ogni possibilità e opportunità per perseguire e realizzare i vostri sogni“.

Tra le citazioni come frasi di auguri per la Festa della donna uno spazio spetta anche ad Anna Frank che scrisse, nel suo famoso diario: “So quello che voglio, ho uno scopo, un’opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa, e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio“. Continuiamo, poi, con Rita Levi Montalcini: “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza“. Chiudiamo, infine, la parentesi dedicata alle citazioni utili come frasi d’auguri per la Festa della donna con Oriana Fallaci: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai“.

Frasi divertenti per gli auguri della Festa della donna 2024

Ma per rendere questa Festa della donna anche un momento gioioso e, magari, spensierato, come frasi per gli auguri si potrebbe optare per delle alternative divertenti. Giorgio Panariello, per esempio, nei panni del suo bambino Simone, eseguì un famoso “Tema sull’8 marzo 2024: ‘L’otto marzo, l’otto un quarto faccio colazione, l’otto e mezzo sono a scuola’“. Oppure, sulla stessa falsa riga, scimmiottando il dialetto romano: “L’otto marzo e lotto ogni giorno“.

Menzione d’onore, tra le frasi divertenti per gli auguri della Festa della donna a Luciana Litizzetto: “Basta con ‘sta festa della donna. Ammucchiamo queste benedette mimose e facciamo un falò. Ormai ci siamo emancipate. Siamo uguali agli uomini. Ci viene l’infarto anche a noi. Cosa vogliamo di più? La prostata forse? O la barba… visto che i baffi ce li abbiamo…“. Chiudiamo, infine, questa primissima carrellata di frasi di auguri per la Festa della donna con: “Se un uomo e i suoi amici vanno a vedere uno spogliarello, sono dei depravati; se ci vanno una donna e le sue amiche è l’8 marzo”.











