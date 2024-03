GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2024/ “Le donne non devono essere silenziose”

E’ giunto il grande giorno, è l’8 marzo e oggi è la Giornata internazionale della donna 2024 Tanti, tantissimi coloro che faranno gli auguri alla propria moglie, fidanzata, ma anche madre, nonna, sorella, amica e collega di lavoro, e nel contempo saranno tanti coloro che invieranno una frase d’auguri sotto forma di messaggio o come bigliettino annesso ad un regalo. Abbiamo quindi raccolto alcune citazioni ad hoc, come ad esempio queste parole di Maya Angelou: “Adoro vedere una ragazza uscire e afferrare il mondo per i risvolti. La vita è una stron*a. Devi uscire e farti forte”.

Proseguiamo con le parole per la Giornata internazionale della donna 2024 di Alexandria Ocasio-Cortez, politica americana, secondo cui: “Giustizia significa assicurarsi che essere educate non significhi essere silenziose. In effetti, molto spesso, la cosa più giusta che puoi fare è scuotere il tavolo”. Concludiamo con Diane von Furstenberg, che un giorno disse: “Ho sempre voluto essere una femme fatale. Anche quando ero giovane, non ho mai voluto davvero essere una ragazza. Volevo essere una donna”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

L’8 marzo di ogni anno si festeggia la Giornata internazionale della donna, ma la storia di questa ricorrenza è piuttosto complessa. Il dibattito in merito alle sue origini, a distanza di oltre un secolo dall’istituzione, è infatti ancora acceso. Le prime celebrazioni del Woman’s Day pare che avvennero negli Stati Uniti nel 1908, su indicazione del congresso dell’Internazionale socialista, ma non era quella in questione la data. Essa venne ufficializzata alla Conferenza internazionale delle donne socialiste del 1921 e fu definita come “Giornata internazionale dell’operaia”.

Nel 1911, dieci anni prima, era avvenuto il più grave incidente industriale della storia di New York, quello della fabbrica Triangle. È qui che persero la vita 123 donne e 23 uomini. Anche in quel caso, però, non era l’8 marzo, bensì il 25 dello stesso mese. Qualche anno prima, nel 1908, altre centinaia di operaie erano morte nel rogo di una fabbrica di camicie Cotton. Le memorie storiche su questi fatti sono però sbiadite, probabilmente anche a causa delle guerre. Esse fecero assumere a questa ricorrenza una forte connotazione politica, tanto che in riferimento al movimento comunista ci fu una sorta di velafeta censura. È anche per questo motivo che è difficile chiarire l’origine del fenomeno che da origine alla Giornata internazionale della Donna.

Giornata internazionale della donna 2024, perché si festeggia l’8 marzo: storia e significato di questa ricorrenza

Se, da un lato, la storia della Giornata internazionale della donna è misteriosa ed è difficile dire perché si festeggia proprio l’8 marzo, dall’altro lato è ben chiaro il significato di questa ricorrenza. Essa dovrebbe essere infatti l’occasione per una riflessione sui progressi compiuti e sugli obiettivi futuri e per la riconoscenza del contributo che le donne offrono alla società. Di questi tempi, inoltre, è apprezzato anche il sostegno alle loro lotte contro le discriminazioni e la violenza di genere.

Non è soltanto dunque regali e frasi. È un omaggio alle donne, per molti anni ritenute il sesso debole ma ora pronte a farsi valere, seppure ancora con qualche ostacolo da superare, e non è proprio cosa da dimenticare in questa Giornata internazionale della donna 2024.











