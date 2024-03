AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024/ Frasi: “Se gli uomini fossero belli e intelligenti…” (7 marzo)

Siamo pronti ad un nuovo aggiornamento per le frasi d’auguri per la festa della donna 2024, giornata che si celebrerà domani, 8 marzo. Il web è pieno di pensieri a tema, a cominciare da questa citazione dell’immensa Rita Levi Montalcini secondo cui «Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza». Per Audrey Hepburn, invece: «Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne».

Fra le frasi d’auguri più belle per la festa della donna 2024 anche questo pensiero dell’ex Lady di Ferro Margaret Thatcher: «Se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi a un uomo, se vuoi che venga fatto qualcosa, chiedi a una donna». Chiudiamo questo nuovo focus di aggiornamento con la giornalista Selvaggia Lucarelli: «Alle donne che non cercano di somigliare agli uomini e che conservano sensibiltà, grazia e femminilità anche sul ponte di comando. Auguri». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FRASI: “ESSERE DONNA UN’AVVENTURA CORAGGIOSA”

Eccoci con un nuovo ricco aggiornamento con le frasi d’auguri più belle per la festa della donna 2024. Abbiamo selezionato per questo focus una serie di citazioni d’autore, come ad esempio queste belle parole della compianta giornalista e scrittrice Oriana Fallaci: «Essere donna è così affascinante… È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai». Soavi queste parole di William Shakespeare, classico esempio di frase per un post ad effetto via social, magari Twitter o Instagram: «Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo».

Continuiamo con un pensiero breve ma intenso di Daniel Pennac: «Ciò che Dio non può più fare, una donna, a volte, lo può fare», frase che sposiamo alla perfezione». Per Denis Diderot invece: «Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle». Concludiamo questo nuovo aggiornamento sulle migliori frasi d’auguri per la festa della donna 2024 con un’altra grande scrittrice come Virginia Woolf: «Le donne sono servite, in tutti questi secoli, come specchi che possiedono il potere magico e delizioso di riflettere la figura di un uomo a due volte la sua grandezza naturale». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024, FRASI: “SE VUOI ESSERE LA SUA ALBA FALLA RIDERE”

Continua senza sosta la nostra ricerca delle migliori frasi d’auguri per una buona festa della donna 2024, e cominciamo subito con questo pensiero simpatico da dedicare alle vostre donne del cuore, magari per farle ridere: “Ma se a una donna civile si regala una mimosa… a una donna militare si regala una… Mimetica?!?”. Spazio a questa splendida citazione di Marylin Monroe, uno dei simboli indelebili della donna nella storia: “Fai ridere una donna se vuoi essere la sua alba. Se invece ti accontenti di essere il suo tramonto, falla piangere”.

Proseguiamo con le parole di Audrey Hepburn: “La bellezza di una donna non è nell’aspetto del viso, La vera bellezza della donna si riflette nella sua anima. Consiste nell’amore che dona, nella passione che mostra”. Chiudiamo questo focus di aggiornamento sulle frasi per una buona festa della donna 2024 con queste parole di Maria Callas: “Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO, LE MIGLIORI FRASI: ORIANA FALLACI, “ESSERE DONNA È AFFASCINANTE”

Con l’avvicinarsi della Festa della donna 2024 che, tradizionalmente, si celebra l’8 marzo, è arrivato il momento di concentrarsi sulla raccolta delle frasi per gli auguri, utili a rendere questa giornata speciale per coloro a cui dedicheremo un pensiero. Le frasi possono, infatti, essere sia incluse all’interno dei messaggi di auguri, che siano su WhatsApp o sui social, magari unitamente ad un’immagine a tema, che scritte all’interno del bigliettino da allegare alle mimose o al regalo scelto per la propria compagna, amica, madre, figlia o sorella!

Le frasi per gli auguri della Festa della donna 2024 sono, ovviamente, tantissime e proprio per questa ragione abbiamo deciso di selezionarne alcune tra le migliori, indicandole in questo articolo in modo che siano facili da trovare, scegliere e, poi, inviare. Rimanendo sul generale, una buona alternativa potrebbe essere: “A tutte le donne speciali che fanno la differenza ogni giorno con il loro talento, la loro gentilezza e la loro generosità: grazie di essere come siete e, naturalmente, buona Festa della Donna“. Oppure, un’altra ottima opzione tra le frasi per gli auguri della Festa della donna 2024 potrebbe essere, citando Oriana Fallaci: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai“.

Auguri di buona Festa della donna 2024: le migliori frasi per la mamma e le figlie

Tuttavia, le frasi per gli auguri della Festa della donna 2024 possono anche essere personalizzate in base a chi li riceve. Pensando, come sempre si dovrebbe fare, alle propria madre, una possibilità è: “La giornata dell’8 marzo ci ricorda la lotta e ci ricorda il sacrificio e tu, mamma, sei tutte queste cose e molto di più! Ti voglio bene“. Oppure anche: “Auguri alla Donna più forte e generosa che io conosca, la stessa che mi sostiene dal giorno zero: buona Festa della Donna, mamma“; e la tenera: “Ogni uomo festeggia la sua donna e io, oggi, festeggio te mamma: tanti auguri“.

Madri sì, ma anche le figlie, che sono ovviamente a loro volta destinatarie perfette per le frasi di auguri per la Festa della donna 2024. Tra gli esempi suggeriamo: “Per la donna straordinaria che sei diventata, auguro che la tua vita sia sempre colma di amore, successo e grandi soddisfazioni. Buona Festa della Donna, amore mio“. Similmente, si potrebbe optare per: “Insegui sempre la libertà e abbi sempre rispetto di te stessa, qualsiasi cosa accada: buona Festa della Donna oggi e ogni giorno della tua vita“. Chiudiamo, infine, questa carrellata di frasi di auguri per la Festa della donna 2024 con: “A te, dolce mia figlia, auguro una vita piena di fiducia, amore e coraggio in questa giornata speciale. Buona Festa della Donna“.











