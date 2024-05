Auguri buona Festa della mamma 2024/ Frasi e canzoni: “Braccia grandi e occhi profondi, per me sei un angelo”

Mancano esattamente 48 ore alla Festa della mamma – che in questo 2024, ve lo ricordiamo, cadrà nella giornata di domenica 12 maggio – e siamo certi che moltissimi tra voi saranno già alla ricerca di alcuni spunti, tra frasi, citazioni e piccoli pensierini, per gli auguri con i quali darete il buongiorno alla vostra cara mamma: non perdete questo appuntamento, perché anche se si tratta solamente si poche parole messe in fila è un modo per far sentire pensata (e soprattutto apprezzata!) la donna che per mesi e anni si è presa cura di voi con tutto il suo amore!

Per noi questa e tutte le altre feste sono un modo per sentirci un pochino più vicini a voi cari lettori, aiutandovi a trovare quelle frasi che vi permetteranno di confezionare i migliori auguri possibili, pronte per la Festa della mamma: ma non fatevi trasportare dalla comodità, perché modificando leggermente le nostre frasi potrete rendere unici e personalizzati i vostri auguri, magari ricordando qualche momento importante della vostra adolescenza, oppure un suo dettaglio che solo voi conoscete.

Auguri di buona Festa della mamma 2024: alcune frasi dalle canzoni italiane e straniere più famose

Abbiamo tergiversato fin troppo e non vediamo l’ora di proporvi la primissima di una lunga serie di frasi di auguri che da oggi fino a domenica – giorno della Festa della mamma – continueremo a proporvi; ed eccola qui: “Cara mamma, forse non sarai perfetta come tutte quelle donne che si vedono in TV, ma sappi che per me la tua originalità, la tua allegria, la tua naturalezza e la tua unicità valgono più di qualunque fisico scolpito da fotomodella. Sei una star e non lasciare che ti dicano il contrario, auguri e buona festa della mamma!”. Troppo? Allora voliamo un pochino più in basso e vi proponiamo come alternativa – semplice, chiarissima e concisa -: “Mamma, casa è dove sei tu! Auguri“.

Ora, più che affidarci alle frasi che vengono condivise online (i social sono un’ottima fonte di spunti sempre originali e talvolta molto commoventi!) vogliamo dare parola a chi negli anni ha dedicato a sua mamma intere canzoni. “Due braccia grandi per abbandonarmi dentro se la notte avevo un po’ paura“, cantava Toto Cutugno in ‘Le mamme’, “occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola…“. Oppure per gli auguri per la Festa della mamma 2024 si potrebbe attingere (sorprendentemente) anche al repertorio del rapper 2Pac, che in ‘Mama’s Just a Little Girl’ ricordò che “non c’è modo per ripagarti, ma il mio proposito è di dimostrarti che ho capito, che ti apprezzo“. Chiudiamo – almeno per ora – sulle note e sulle parole della famosa ‘Oh mother’ di Christina Aguilera: “Mamma, ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto e che fai ancora“.











