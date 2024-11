LE PREGHIERE PER GLI AUGURI BUONA FESTA DI OGNISSANTI 2024

Per gli auguri Buona festa di Ognissanti 2024 bisogna trovare oggi le parole giuste per amici e parenti, colleghi e affetti cari: tra le frasi che vi proponiamo in questo 1 novembre ve ne sono alcune tradizionali e classiche, altre sono preghiere, perché del resto si tratta pur sempre di una festività cristiana. Dunque, se tra le persone a cui volete fare gli auguri ve ne sono alcune che hanno una fede profonda, potete optare per toni più spirituali e religiosi per colpire nel segno.

Potete puntare su parole che esprimono il significato di questa giornata: “Oggi celebriamo la festa di Tutti i Santi, un giorno in cui ricordiamo tutti coloro che hanno vissuto una vita di santità. Possano le loro storie ispirarci a seguire il loro esempio e a cercare la santità nella nostra vita quotidiana“. C’è chi invece potrebbe cogliere l’occasione per esortare a pregare, in particolare per chi ne ha bisogno: “Pregate per chi sta attraversando un momento difficile“.

I NOSTRI CONSIGLI PER GLI AUGURI BUONA FESTA DI OGNISSANTI 2024

Vi avevamo parlato di auguri Buona festa di Ognissanti 2024 più tradizionali, ma non possiamo ignorare anche quelli di chi ne approfitta per allargare il mirino e arricchire di ulteriori significati questa giornata. “Che questo nuovo mese ci doni serenità, che ci riservi giorni di gioia e amore…” e “A tutti auguro un mese di novembre un po’ speciale” sono due esempi molto chiari. Non importa come decidete di fare gli auguri e dove manderete le frasi, tra social e bigliettini di auguri: anche in questo caso contano i contenuti. Possono essere un’occasione di riflessione, ma anche celebrazione della vita virtuosa di chi continua a ispirare il mondo con le sue opere morali e spirituali.

A proposito di ispirazione, potete ricordare che la santità emerge anche dalla vita quotidiana, da gesti verso il prossimo. Dunque, sono tutti aspetti a cui potete affidarvi per arricchire i vostri messaggi di auguri di oggi, rendendo le frasi originali e particolarmente sentite, perché la superficialità è proprio ciò che deve venir meno in questa circostanza.

AUGURI BUONA FESTA DI OGNISSANTI 2024: LA LUCE DEI SANTI

“Oggi celebriamo l’essenza del bene! Buon Ognissanti e che sia una giornata piena di felicità” rientra tra le frasi di auguri Buona festa di Ognissanti 2024 che vi proponiamo per la giornata di oggi. In questa giornata potete anche per ringraziare chi migliora la vostra vita, regalare pensieri positivi e di gratitudine, celebrare tutto ciò che c’è di positivo e luminoso. Ma anche invitare a cambiare atteggiamento: “Buon Ognissanti! Che questa festa ti ricordi di circondarti di bontà e di chi porta gioia nella tua vita” e “In questa giornata di Ognissanti, ti auguro un momento di serenità e positività, per apprezzare tutto ciò che ti rende felice“.

Torniamo agli auguri religiosi, quindi tra le nostre proposte c’è anche un invito a trovare ispirazione in chi ha intrapreso un cammino di fede, affinché questa luce possa illuminare anche i vostri passi. “Che la luce dei Santi ti raggiunga ovunque tu sia, portandoti gioia e amore!” e “Ognissanti è un giorno di speranza e ispirazione. Che la loro presenza e il loro esempio ti siano di conforto e guida” sono le ultime due proposte.