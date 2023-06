Auguri buoni esami di maturità 2023/ Frasi: “Tante nuove sfide ti aspettano”

Mancano ormai pochissimi giorni agli esami di maturità 2023. Il D-Day è infatti il 21 giugno, mercoledì prossimo, quando scatterà appunto la prova di quinta superiore che coinvolgerà migliaia di studenti in tutta Italia. In vista di questo grande appuntamento abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori frasi d’auguri di buoni esami di maturità 2023, un po’ di pensieri perfetti da dedicare agli studenti maturandi. Partiamo subito con i primi tre esempi, leggasi: “Tante nuove sfide ti aspettano, ma per il momento goditi questo meritato successo! Tanti auguri per il diploma!”, quindi: “Questo è solo l’inizio di risultati ancor più straordinari… Tanti auguri per il diploma!”, ma anche: “Che questo successo apra la strada a tanti altri successi futuri… Tanti auguri per il diploma!”.

Fra le tante frasi di auguri per buoni esami di maturità anche un semplice: “Congratulazioni per il tuo meritato successo!”, ovviamente da scrivere a esami compiuti, ma anche: “Che questo Diploma sia solo l’inizio di tanti successi… Congratulazioni!”. Continuiamo con: “Ricorda che questo è solo l’inizio: sei nato per realizzare grandi cose. Tanti auguri per il diploma!”, ma anche: “Possa il tuo futuro essere riempito con molti altri grandi successi come questo! Tanti auguri per il diploma!”.

AUGURI BUONI ESAMI DI MATURITÀ 2023: “SEI LA PROVA VIVENTE CHE…”

Belle queste parole da dedicare ad una persona speciale: “Sei la prova vivente che bellezza e cervello possono coesistere… Congratulazioni per il Diploma!”, ma anche: “Questa sicuramente non sarà l’ultima volta che potrò vantarmi di te… Congratulazioni per il diploma!”.

Fra le tante frasi di auguri di buoni esami di maturità 2023 anche: “Non smettere mai di sognare e i tuoi sogni diventeranno realtà… Complimenti per il diploma e tanti auguri per il futuro!”. Infine spazio agli ultimi due esempi: “Questo diploma ti apre molte strade, non avere paura di percorrerle… Congratulazioni!”, e: “I miei più sinceri auguri per il tuo diploma! Possano i tuoi sforzi portarti sempre verso il successo e la felicità!”.

