Auguri buoni esami di Maturità 2022/ Frasi, “Alcune prove ti sembreranno insormontabili”

Auguri buoni esami di Maturità 2022: le frasi migliori da dedicare

Iniziano oggi gli esami di Maturità 2022. In questa giornata gli studenti italiani sono chiamati a fare i conti con la prima prova di italiano, che aprirà ufficialmente gli scritti di questa maturità 2022 in attesa degli orali. Ognuno di noi avrà sicuramente un amico, un conoscente, un figlio, un fratello, un alunno o comunque qualcuno a cui voler fare gli auguri di buoni esami di Maturità 2022. Vediamo allora qualche frase da poter dedicare ai giovani studenti che si apprestano a vivere questo momento così importante e delicato nella vita di ogni ragazzo, certamente una delle tappe più belle e difficili ma allo stesso tempo speciali della propria vita.

MATURITÀ 2022, PREGHIERA DELLO STUDENTE/ A che santo votarsi: Santa Rita

“Alcune prove ti sembreranno insormontabili ma è proprio in questo momento che sei chiamato a dimostrare tutta la tua forza, il tuo coraggio e la tua determinazione. Non avere paura di ciò che ti aspetta perché questo momento, un giorno, lo ricorderai come uno dei più belli ed emozionanti di tutta la tua vita” è una delle frasi da poter dedicare. Vediamone qualcun’altra: “Nei momenti in cui sarai chiamato a fare i conti con la paura, ricorda che hai superato tanti ostacoli in questi cinque anni: ora sei davanti al più importante e ti basta un salto per cominciare una nuova tappa della tua vita!”.

Notte prima degli esami 2022/ Tempo di vigilia della maturità per 539.678 studenti

Le frasi famose per gli auguri buoni esami di Maturità 2022: Alessandro D’Avenia…

Tra gli auguri di buoni esami di Maturità 2022 da dedicare agli studenti, anche frasi famosi. Una delle più note è tratta dal celeberrimo film “Notte prima degli esami”: “Quando l’ultimo giorno di scuola, dell’ultimo anno di liceo suona la campanella dell’ultima ora, tu sei convinto che quello sia l’ultimo secondo della tua adolescenza. Senti il bisogno di sottolineare l’evento con una frase storica tipo: “Che la forza sia con noi” oppure “Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo!””.

Maturità 2022 diretta, prima prova domani/ Esame di Stato: stop alcolici ai minori a…

Alessandro D’Avenia, noto scrittore e professore di liceo, ha parlato spesso di adolescenza e maturità nei suoi libri e sul proprio blog. Proprio una delle frasi dello scrittore può essere dedicata per gli auguri di buoni esami di Maturità 2022 ai giovani studenti che oggi si apprestano ad iniziare le prove degli esami di quinta superiore: “Maturità: uno degli ultimi riti di passaggio nella nostra cultura, come quando l’adolescente veniva abbandonato nel bosco per una notte e doveva sopravvivere da solo affrontandone i pericoli per poter essere accolto nella cerchia degli adulti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA