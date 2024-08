Brutta notizia per chi aspettava con ansia il concerto di Ferragosto 2024 a Prato Necoso: gli organizzatori hanno scelto di annullare l’evento a causa del maltempo. In effetti, oggi 15 agosto il tempo in Italia non è dei migliori, con rovesci al nord e in tutta la penisola. Di conseguenza, lo staff di Rai 3 ha deciso di sospendere tutto, causando grande malcontento tra i fan della tradizionale esibizione.

Il concerto doveva svolgersi a Ferragosto a Prato Nevoso, nella località Alpe Balma ed essere trasmesso alle 12.50 in diretta nazionale. Peccato, però, che per via della pioggia è saltato tutto, lasciando gli spettatori a bocca asciutta. Ad esibirsi avrebbe dovuto essere la famosa Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, con una performance tutta incentrata su Harry Potter e Star Wars.

Ferragosto 2024, il concerto, le musiche e l’elogio alla tradizione piemontese

I musicisti, diretti da Andrea Oddone, avrebbero dovuto portare in scena le storiche colonne sonore di John Williams, colui che ha musicato anche Superman e Indiana Jones. Sponsor dello storico concerto è la Regione Piemonte, che come conferma l’assessore regionale Marco Gallo, “Da quasi mezzo secolo una prestigiosa occasione per promuovere le montagne piemontesi in tutta Italia grazie alla Rai”. Una vera e propria festa per augurare Buon Ferragosto di fronte allo spettacolare scenario alpino, un connubio di musica e montagna che quest’anno è saltato all’ultimo minuto a causa del temporale troppo forte.

Durante gli anni la partecipazione a Ferragosto è stata sempre più alta, con un pubblico che arriva da tutta Italia per ascoltare le migliori pagine lirico-sinfoniche della storia della musica. Saltata anche la diretta nazionale Rai che prima ha mandato in onda alcuni servizi sulla cultura e tradizione Piemontese, con il tradizionale formaggio di Raschera, le offerte turistiche della regione e le famosissime grotte carsiche. Come ogni anno, anche nel Ferragosto 2024 l’evento sarebbe stato gratuito e sostenuto dalla Fondazione Crc, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo.