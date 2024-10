Si avvicina lentamente e inesorabile il giorno in cui faremo gli auguri di buon Halloween 2024. Tenendo conto che oggi è il 12 ottobre vuol dire che all’appuntamento con la notte più buia e spaventosa dell’anno mancano esattamente 19 giorni. Ovviamente il giorno da segnarsi in rosso è il 31 ottobre, quando tutti volgeremo il pensiero a qualche accaduto spaventoso fra miti, leggende e realtà, e nel contempo, manderemo un bel messaggio di auguri ai nostri amici, conoscenti e parenti. Ma quale frase d’auguri mandare?

Santa Messa Rai 1, oggi 13 ottobre 2024/ Diretta video streaming Acquaviva delle Fonti: orario e letture

In rete ne abbiamo trovate un bel po’ di carine, come ad esempio un famoso pensiero a firma Larry Ziegler, che ha voluto sottolineare la sua rinomata sfortuna spiegando che se fosse nel commercio delle zucche, abolirebbero anche Halloween. Glee, invece, ne fa una questione di pulizia, ed è per questo che ha sempre odiato la festa delle zucche e delle maschere: “Odio l’idea di dover mangiare dei dolcetti toccati dagli altri”, sicuramente alla domanda “dolcetto o scherzetto” risponderà con la seconda.

Delitto di via Poma, collega di Simonetta Cesaroni ha visto il killer?/ Spunta documento sparito per 34 anni

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE FRASI PER I PIU’ PICCINI

Halloween è la festa dei grandi che si mascherano e vanno a divertirsi con gli amici, ma anche dei più piccoli, che amano disegnare zucche ma anche intagliarle ed ammirarle, ed è per questo che abbiamo selezionato qualche frase anche per i più piccini, magari come ad esempio questo dolce pensiero: “Buon Halloween a tutti, ma soprattutto ai piccini, tanto carini”.

Un’altra frase d’auguri per Halloween da dedicare ai nostri amati bimbi riguarda le streghe, quelle simpatiche signore che volano sulle scope: “Buon Halloween caro piccino, ma fai il bravo se vorrai ricevere una bella zucca, altrimenti una simpatica vecchina sulla scopa potrebbe rubarti tutte le tue caramelle, e non è la Befana”.

LA STORIA/ "Ho tenuto pulita Cala Coticcio, ma sono stato denunciato"

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE FRASI SUI MOSTRI, SULLA PAURA E NON SOLO

Concludiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon Halloween 2024 con un’altra carrellata di frasi simpatiche, che si possono dedicare sia ai più piccoli ma anche ai più grandi. Un must di questo periodo è quello di invitare il destinatario dei nostri auguri a non mascherarsi perchè tanto “fai già paura così”.

C’è chi invece intende dare del mostro al prossimo, ma facendolo sempre in maniera simpatica e leggera: se cerchiamo una creatura fuori dal comune e senza dubbio straordinaria, mi sa che l’abbiamo trovata, sei tu! Una delle figure più ricorrenti durante Halloween, anche per questo 2024, è senza dubbio quella degli zombie, e i morti viventi ci regalano l’assist per un’altra frasi d’auguri: “Ricordati che quando meno te l’aspetti io sono dietro l’angolo… ma solo per darti una mano, buon Halloween”. Chiudiamo con un pensiero che sicuramente farà piacere chi lo riceve, e è che è legato all’atmosfera dark di questa festa. “Mi spiace, ma non sei affatto compatibile con Halloween. Questa è la festa delle tenebre e dell’oscurità mentre tu, ovunque vada, porti solo tanta luce e solarità”.