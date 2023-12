Auguri di Buon Natale 2023 e Felice Anno Nuovo/ Frasi natalizie e per Capodanno: dai film alle canzoni

Natale e Capodanno non sono fatti solo di regali, ma anche di parole, quindi di auguri. Dunque, è molto importante trovare le frasi giuste per fare gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Potete optare per un bigliettino o un semplice messaggio sul cellulare, anche via social, potrebbero essere anche parole da associare ad un pensiero materiale, ma quel che conta è che i vostri pensieri partano dal cuore. Per questo motivo abbiamo raccolto una selezione di frasi adatte ad ogni destinatario, nella speranza di aiutarvi nella vostra scelta.

Ci sono versioni per strappare un sorriso a chi riceve gli auguri, ma anche frasi di scrittori, artisti e personaggi noti che possono rappresentare un motivo di ispirazione. Di sicuro, non si tratta di un’operazione da affrontare con superficialità, perché il messaggio con le frasi di auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo può regalare un momento di calore, affetto e anche un sorriso a chi lo riceve. La scelta, dunque, non deve essere banale, del resto anche voi sarete stanchi di ricevere biglietti insipidi.

AUGURI DI BUON NATALE 2023: FRASI PER AMICI E BREVI

Partiamo dalle frasi di auguri di Buon Natale 2023 prima di passare a quelli di Felice Anno Nuovo, quindi per Capodanno. Ecco qualche proposta per gli amici: “La vera amicizia è non regalarsi niente perché si è poveri entrambi. Buon Natale amico mio!” e “Puoi capire molto di una persona da come gestisce queste tre cose: una giornata piovosa, un bagaglio smarrito e delle luci di Natale ingarbugliate” di Maya Angelou. Ci sono poi frasi di auguri di Buon Natale 2023 brevi, per andare dritti al punto: “In questo giorno così speciale, spero tu possa essere circondato da felicità e armonia. Buon Natale!” e “In questo giorno magico, non potevano mancare i miei auguri di buon Natale!“.

Non è assolutamente prematuro iniziare a cercare frasi di auguri di Buon Natale 2023 o Felice Anno Nuovo per Capodanno, anzi muoversi in anticipo può essere un modo per trovare le parole giuste. Quindi, aggiungiamo: “Le cose più belle e preziose della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti amano e ti stanno accanto. Buon Natale!“.

FRASI AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO: I MESSAGGI PER CAPODANNO

Dalle frasi di auguri di Buon Natale 2023 passiamo a quelle di Felice Anno Nuovo in vista di Capodanno. Partiamo con qualche citazione. “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore” di Benjamin Franklin. “Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Che gli errori del prossimo anno possano aiutarti a realizzare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri” di Elbert Hubbard.

Possiamo trarre ispirazione dai film per frasi di auguri di Felice Anno Nuovo per Capodanno: “C’è chi giura che nel mondo non c’è più bellezza, né magia. Allora come si spiega che il mondo intero si riunisce in una notte per celebrare la speranza nell’anno che verrà?” dal film Capodanno a New York. Ma in aiuto arriva anche la musica, in particolare Lucio Dalla, del resto la sua canzone L’anno che verrà viene spesso rievocata in questo periodo: “L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA