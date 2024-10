Domani è San Francesco, di conseguenza facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano con questo splendido nome. Domani, 4 ottobre, la Chiesa ricorda una delle figure senza dubbio più emblematiche della propria storia, e nel contempo uno dei santi più conosciuti e affascinanti di sempre, appunto, San Francesco d’Assisi. La sua storia ci viene insegnata fin da bambini, come esempio di persona che ha lasciato una vita facile e agiata, con tutti i comfort, per vivere invece praticamente con niente, unendosi alla natura e agli animali, e facendo opere di bene.

San Francesco, dopo aver “abbandonato” la propria famiglia di benestanti, ha creato anche l’ordine monastico dei francescani, che prosegue fino ai giorni nostri, ed inoltre, la figura di San Francesco d’Assisi è ricordata in quanto lo stesso santo viene considerato uno dei primi personaggi più influenti per quanto riguarda la lingua e la letteratura del nostro Paese, con il famoso “Cantico delle creature”.

AUGURI DI BUON SAN FRANCESCO 2024, LE FRASI PER WHATSAPP E SOCIAL

Proprio per tutte queste ragioni, il nome di San Francesco è uno dei più diffusi e nel contempo amati d’Italia, di conseguenza saranno molti coloro che festeggeranno domani l’onomastico, e saranno tanti coloro che manderanno una frase d’auguri, magari il classico buongiorno su WhatsApp, associato ad una immagine, ma anche un post pubblicato direttamente su uno dei molteplici social network come ad esempio Instagram, X (l’ex Twitter) o Facebook.

Alla luce di tale enorme diffusione del nome Francesco abbiamo appunto deciso di raccogliere alcune frasi d’auguri da dedicare a tutti i Francesco e Francesca, a cominciare da alcune storiche citazioni del santo umbro, come ad esempio “tutta l’oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela”, ma anche il fatto che l’umiltà può confondere la superbia negli uomini di tutto il mondo, parole che furono un vero e proprio credo per San Francesco d’Assisi quando era in vita e che possiamo appunto trasformare in frasi d’auguri.

AUGURI DI BUON SAN FRANCESCO 2024, LE FRASI: “CHI LAVORA CON CUORE E MANI…”

Il “poverello” dell’Umbria, raccontava spesso e volentieri che desiderava poco, e tutto ciò che desiderava lo desiderava addirittura poco: di fatto viveva con niente. Belle anche le parole da dedicare ad un lavoratore, meglio se un manuale, ovvero “chi lavora con le mani e il cuore è un artista”.

Ovviamente possiamo anche scegliere delle frasi d’auguri per Francesco più “profane”, parole come ad esempio “Ciao Francesco, un grande augurio per questa giornata speciale che tutti si ricordano in Italia”, del resto, chi può non ricordarsi quando si celebra questo santo? Ma anche: “Questo è un giorno speciale per te, tanti auguri amico mio”, qualora aveste appunto un caro amico con quello splendido nome. Se invece il vostro papà si chiama Francesco, allora il 4 ottobre potrebbe essere un’occasione per fargli sentire la vostra vicinanza: “Tanti auguri super papà, oggi è il tuo onomastico e per me sei il Francesco migliore di tutti”.