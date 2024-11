FRASI PER AUGURI DI BUON SAN MARTINO 2024 IN ARRIVO DOMANI

Tra le feste che si celebrano ce n’è una in particolare che ricorda l’arrivo dell’inverno ed è San Martino, che cade domani, lunedì 11 novembre 2024. Sarà il giorno per festeggiare il protettore dei pellegrini e dei viandanti, ma alla religione si affianca la tradizione, che accosta questa giornata al vino. In ogni caso, dovete farvi trovare pronti con le frasi di auguri di Buon San Martino 2024, che non sono solo a tema onomastico per tutti coloro che si chiamano Martino o Martina.

Giulia e Paolo, chi sono i figli di Carlo Verdone/ Chi sono e cosa fanno: lei nel cinema come il papà, lui...

“Per San Martino castagne e buon vino“, è un detto che ha poco a che vedere col Santo, ma più col fatto che in questo mese sono pronte sia le castagne sia il vino, che viene prodotto con l’uva raccolta a settembre. Infatti, ce ne sono altri come: “Per San Martino ogni mosto diventa vino“. Ma per le frasi di auguri di Buon San Martino 2024 potete affidarvi anche alla poesia di Giosuè Carducci, presente in una sua raccolta, “Rime nuove”, del 1887: il poeta racconta questa giornata citando anche l’odoro del mosto che si trasforma in vino.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, la storia/ Dalla scomparsa alla confessione "Ho ucciso la mia fidanzata"

AUGURI “LETTERARI” PER BUON SAN MARTINO 2024

Ci sono altre frasi che potete dedicare per gli auguri di Buon San Martino 2024, ad esempio ce n’è una di Edgar Allan Poe che essendo maestro dell’horror sa come ricreare con le parole certi scenari: “Una foschia diffusa, di quelle che distinguono l’estate di san Martino, avviluppava ogni cosa“. Restando in tema letterario, ma tornando in Italia, ecco che c’è Cesare Pavese con la sua Estate di San Martino: “Nei paesi novembre è un bel mese dell’anno: c’è le foglie colore di terra e le nebbie al mattino, poi c’è il sole che rompe le nebbie. Lo dico tra me e respiro l’odore di freddo che ha il sole al mattino“.

Million Day, l'estrazione di oggi 10 novembre 2024/ I numeri vincenti delle ore 13.00

Se vogliamo lasciare nuovamente i nostri confini, allora possiamo ritrovare Prevert con una frase che può strappare senza dubbio un sorriso: “San Martino ha donato metà del suo mantello ad un povero: così hanno avuto freddo entrambi“. Del resto, per gli auguri di Buon San Martino 2024 potete anche strappare un sorriso con frasi dal tono ironico come in questo caso.

AUGURI DI BUON SAN MARTINO 2024 CON PROVERBI

Meritano un paragrafo a parte i proverbi su San Martino, che richiamano il Santo che verrà celebrato domani, ma anche i temi della tradizione, in particolare agricola. “Per San Martino la sementa del poverino” è ideale per far capire che chi non ha soldi semina tardi, in quanto non si può permettere grandi aiuti. Tra le frasi di auguri di Buon San Martino 2024 ci sono anche “A San Martino il grano va al mulino” e “Chi vuol far buon vino zappi e poti a San Martino” a tema agricolo.

Per quanto riguarda il vino, vi sono diversi proverbi che lo richiamano, come “Per San Martino si buca la botte del miglior vino“, “A San Martino ogni mosto è vino” e “Per San Martino si spilla il botticino“. Dalle foglie che cadono al vino da spillare, passando per le castagne e l’inverno che si mette in cammino, sono tante le frasi che potete mandare, ma ve ne sono due che vi proponiamo di seguito che richiamano il Natale, che si sta avvicinando: “A San Martino spilla il tuo vino ed a Natale comincia ad assaggiarlo” e “Chi non gioca a Natale, chi non balla a Carnevale, chi non beve a san Martino è un amico malandrino“.