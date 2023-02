Auguri di buon San Valentino 2023/ Le frasi: “L’amore è l’unica cosa che si possiede”

Quanto manca a fare gli auguri di San Valentino 2023? L’orologio continua a ticchettare e tenendo conto che ne abbiamo 11, significa che al 14 febbraio mancano solo tre giorni. 72 ore quindi poi tutti gli innamorati potranno finalmente festeggiare, e cosa c’è di più bello se non ricordare questa giornata con una frase d’auguri ad hoc? Abbiamo pensato di selezionare per voi anche oggi alcune delle parole più belle sull’amore, a cominciare da una serie di citazioni che spesso e volentieri tornano ricorrenti proprio in queste occasioni.

Partiamo da Elizabeth Barrett Browning, che sottolinea il beneficio di un innamorato: “Ti amo non tanto per ciò che sei, bensì per ciò che io sono quando sono con te”. Splendide anche queste parole del grande Pablo Neruda: “Non assomigli più a nessuna da quando ti amo”, perchè del resto il proprio partner è unico e uno solo. Spazio ad uno scrittore italiano come Massimo Gramellini per cui l’amore: “E’ una meta che si raggiunge in due, a condizione di aver trovato la strada da soli”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023: DA SHAKESPEARE AD ALLENDE, UN PO’ DI CITAZIONI

Fra le tante frasi d’auguri per San Valentino 2023 potreste anche utilizzare queste dolci e soavi parole a firma dell’immenso William Shakespeare, fra i più grandi scrittori e poeti di tutti i tempi: “Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire”. Per Isabel Allende, invece: “La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà”, mentre Serena Santorelli mette in guardia: “Se non sei abbastanza coraggioso, lascia stare l’amore”.

Fra le tante frasi d’auguri per San Valentino e citazioni, bellissimo anche questo ‘quadro’ dipinto dalla scrittrice britannica Virginia Woolf: “Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo”. Per Emile Verhaeren, invece: “Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per buon San Valentino con Antonio Aschiarolo: “Un cuore che ama non conosce orizzonti”.











