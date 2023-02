Auguri di buon San Valentino 2023/ Le frasi: “I grandi amori sono sempre in cammino”

E’ giovedì 9 febbraio 2023 e ciò significa che a San Valentino mancano solamente cinque giorni. La data da segnarsi in rosso sul calendario, come ben sappiamo, è infatti il 14 febbraio, martedì prossimo, giornata in cui tutti gli innamorati si scambieranno gli auguri. Moltissimi coloro che si dedicheranno dei pensieri speciali ed è proprio a questo pubblico quello a cui ci rivolgiamo, raccogliendo alcune delle frasi d’auguri più belle per San Valentino. Abbiamo scelto in particolare una serie di citazioni a tema, a cominciare da queste splendide parole di Alda Merini: “I grandi amori sono sempre in cammino”. Spazio anche al grandissimo Paulo Coelho: “L’amore non è grande né piccolo: è soltanto amore”.

Secondo Corneille: “A chi ama davvero nulla è impossibile”, mentre per Aristotele l’amore “è cercare ciò di cui siamo privi”. Secondo il poeta inglese Oscar Wilde l’amato è ricco: “Chi, essendo amato, può dirsi povero?”. Alber Camus, invece, vede l’amore rapportato alla vecchiaia: “Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui”- Bellissime anche le parole di Platone: “L’amore è l’artefice di tutte le cose”, mentre per Emily Bronte: “Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023, DAL FILM MANUALE D’AMORE A LITTLEWORD

Fra le tante frasi d’auguri per San Valentino 2023 anche queste splendide parole a firma Henri De Toulouse Lautrec: “L’amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire”. Proseguiamo con Guillaume Apollinaire: “L’amore è libero, non è sottomesso mai al destino”. Chi volesse qualcosa di originale da dedicare al proprio partner potrebbe prendere spunto anche dai film più romantici, come ad esempio queste parole prese direttamente dal film Manuale d’amore: “Quando un tuo amico è innamorato non sai mai cosa dirgli… perchè la verità è che gli innamorati non ascoltano nessuno”.

Chiudiamo questo nostro nuovo focus sulle frasi d’auguri più belle per San Valentino 2023 con Stephen Littleword: “Amo la gente innamorata, innamorata di una persona, di un’idea, del suo lavoro. Amo la gente innamorata perché viaggia a due metri da terra, in una nuvola di luce, fatta di stelle ed arcobaleni e se ci stai a parlare, oltre alle parole le brillano gli occhi, i gesti, i silenzi”.











