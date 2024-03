Auguri di Buona Domenica delle Palme 2024/ Frasi: “La pace può durare per sempre se…”

DOMENICA DELLE PALME: IL VALORE DELLA CONCORDIA

La pace è sempre protagonista delle frasi di auguri per la Domenica delle Palme, a maggior ragione quest’anno, visti i tempi particolari che stiamo attraversando. “La pace è come un ramoscello di ulivo donato la Domenica delle Palme. Durerà per sempre se sapremo custodirla con amore e gentilezza!“, può essere allora un buon augurio in un momento in cui siamo circondati da conflitti. Lo dimostrano le guerre in Ucraina e a Gaza, così come tutte quelle su cui Papa Francesco tiene un faro acceso. Ma questa è la giornata che apre la Settimana Santa, quindi non può mancare un riferimento al Vangelo. C’è quel di Matteo in cui viene ricostruita la scena dell’arrivo di Gesù a Gerusalemme: “La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!“.

Per le frasi di auguri nella Domenica delle Palme, dunque, trovano spazio alcuni simboli della tradizione cristiana, come i rami di palma e l’ulivo, che sono anche quelli che ci si scambia. Ma torniamo al concetto di fratellanza mentre ci avviciniamo alla Pasqua: “Buone Palme! Che la Pace del Signore infonda gioia e amore nella tua casa: felice Domenica delle Palme e una Santa Pasqua a tutta la tua famiglia!“. Non ci può essere pace se il conflitto parte dentro di sé: “La pace e la concordia regnerà, quando ognuno di noi troverà la pace in se stesso! Buone Palme!“.

DOMENICA DELLE PALME: I MESSAGGI DELLE ZIE…

Tra le frasi di auguri non possono mancare anche alcune semplici, ma in grado di arrivare al cuore: “Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!“. Spazio anche a citazioni celebri, come Susanna Tamaro che ci racconta la Settimana Santa: “Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove lentamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita“.

Non volete lasciarvi andare solo a frasi serie? “Se non piove il dì delle Palme, pioverà il dì di Pasqua“, ecco un proverbio per far sorridere. Ma ci sono anche messaggi ancor più taglienti a livello di ironia: “Più zie hai, più piccioni ti arriveranno su WhatsApp la Domenica delle Palme“. Infine, completiamo questa prima selezione tornando al concetto di concordia: “Un augurio di Pace e Serenità. Che questa giornata vi porti anche tanta felicità. Buona Domenica delle Palme!“. Di sicuro, tutte queste parole possono confluire in una sorta di preghiera in questa giornata.











