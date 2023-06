Auguri di buona Maturità 2023/ Frasi su WhatsApp da dedicare prima degli Esami di Stato (20 giugno)

Frasi di auguri per una buona Maturità 2023: consigli e incoraggiamenti

La Maturità è uno degli appuntamenti cruciali della vita di ogni persona. Un crocevia che rappresenta un passaggio decisivo nell’esistenza, un evento che nel bene e nel male tutti si portano dietro. Anche per questo motivo i parenti e gli amici dei maturandi sono pronti a fare gli auguri per la Prima Prova di domani, testimoniando vicinanza e affetto. Ma quali frasi si possono utilizzare per gli auguri pre-esame di Maturità? Proviamo a fornirvi qualche spunto grazie all’ausilio della rete.

MATURITÀ 2023/ "Cari ragazzi, accettate l'imprevisto per guadagnare voi stessi"

Vediamo insieme alcune belle frasi di auguri che si può dedicare ad amici, figli, parenti o studenti che andranno ad approcciarsi agli esami di maturità. Partiamo da qualche incoraggiamento: “Sappi che siamo tutti con te! In bocca al lupo e fagli vedere di che pasta sei fatto!”, “Hai lavorato duramente e ora è il momento di dimostrarlo. Vai e fagli vedere chi sei!”, “Ti auguro tutto il meglio per l’esame. Ora è il momento di raccogliere i frutti di tutte le giornate (e le nottate) passate a studiare!”.

MATURITÀ 2023/ "Per non soffocare, serve una felicità più grande della nostra performance"

Auguri di buona Maturità 2023: le frasi ricorrenti

Sono tanti gli esempi di frasi di auguri per chi deve affrontare la Maturità, messaggi che possono essere inviati sia su Whatsapp che attraverso i social più utilizzati. Continuiamo il nostro viaggio tra i consigli segnalandovi queste altre tre frasi: “È il momento di mettere in pratica tutte le tue fatiche. Quindi inizia l’esame e fai del tuo meglio. Buona fortuna!”, “Ricordati sempre di fare del tuo meglio in qualunque cosa tu faccia. Il lavoro duro prima o poi sarà premiato. In bocca al lupo per l’esame!”, “Un esame non è solo una prova delle tue conoscenze accademiche, ma è anche una prova di calma, stabilità e coraggio. Ti auguro di affrontarlo nel migliore dei modi!”. Completiamo per il momento la nostra guida ponendo l’accento su una delle frasi più utilizzate da sempre: “Non devi aver paura dell’esame, è l’esame che deve aver paura di te. In bocca al lupo!”.

LEGGI ANCHE:

Toto-tracce tema Maturità 2023/ Prima Prova ultime notizie: da D'Annunzio a Re Carlo III

© RIPRODUZIONE RISERVATA