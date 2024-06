Auguri di buona Maturità 2024/ Frasi e citazioni dal cinema e dalla letteratura sugli esami…

Dopo gli auguri per la fine della scuola, arriva il momento delle frasi per una buona Maturità 2024: se avete figli che devono affrontare l’Esame di Stato o parenti e amici coinvolti, dovete trovare le parole giuste, magari anche provare abbassare il livello di ansia e tensione con gli auguri. Potete affidarvi ad aforismi e citazioni, ma anche trarre ispirazione dal cinema, come nel caso di Niccolò Ammaniti, in Ti prendo e ti porto via: “Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove”.

Dal film Notte prima degli esami non c’è solo la celebre canzone di Antonello Venditti che può aiutarvi a trovare l’ispirazione, ma anche un passaggio che includiamo tra le frasi di auguri per la Maturità 2024: “Quando l’ultimo giorno di scuola, dell’ultimo anno di liceo suona la campanella dell’ultima ora, tu sei convinto che quello sia l0ultimo secondo della tua adolescenza. Senti il bisogno di sottolineare l’evento con una frase storica tipo: ‘Che la forza sia con noi’ oppure ‘Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo!'”.

FRASI AUGURI BUONA MATURITÀ 2024, IL FUTURO INIZIA ORA…

C’è chi in questa occasione rispolvera Sergio Leone, secondo cui “la vita è un’attesa tra un esame e l’altro”, che può essere un modo per spingere i maturandi a non caricarsi di troppo stress in vista della Maturità 2024. Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Gervaso, per il quale “c’è un successo che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più; il secondo costa di meno”. Non mancano versioni ironiche, perché le parole di Ignazio Silone strappano inevitabilmente un sorriso: “Un pezzo di carta in più in casa fa sempre comodo, per la pulizia personale”.

Ci sono poi tra le frasi di auguri di buona Maturità 2024 una serie di proposte ‘anonime’, nel senso che circolano in Rete, che potete personalizzare per rendere più originali per l’occasione: “Ad maiora semper, perché questo possa essere per te solo l’inizio di un futuro ricco di successi!” ne è un esempio, ma potete anche optare per frasi in cui vi soffermate sul valore che si può dimostrare all’Esame di Stato, anche se è uno dei tanti banchi di prova della vita.

MATURITÀ 2024, FRASI DI AUGURI E DI SOSTEGNO: LA VOGLIA DI STUDIARE E IL VOTO…

Strappare una risata può essere senza dubbio un modo per ridurre il livello di ansia in coloro che prenderanno parte alla Maturità 2024, motivo per il quale tra le frasi di auguri vi proponiamo anche delle versioni divertenti. Pensare positivo, del resto, può essere il primo passo della strategia per affrontare al meglio questo momento, quindi ci sono degli auguri simpatici da fare: “60 non fa paura 100 non fa cultura”, “so di non sapere, un 60 per piacere” e “mi illumino di 100” per giocare sul voto.

Chi si accontenta della votazione minima, infatti, scherza anche con “Prof, quando arrivo a sessanta mi fermi”. Poi non manca la rivisitazione di una celebre citazione: “Nel mezzo del cammin di nostra vita, la voglia di studiare fu smarrita”.











