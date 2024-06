Auguri di buona Maturità 2024/ Le migliori frasi e canzoni a tema: citazioni e spunti divertenti

Mancano esattamente sei giorni agli esami di Maturità 2024 e in tutte le case in cui c’è almeno un maturando si respira già un’aria tesa e complicata: per smorzarla, una buona idea potrebbe essere quella cercare alcune frasi di auguri da dedicare ai propri pargoli – o ai figli di amici e parenti – per farli distrarre un attimo, strappandogli un sorriso e un momento di spensieratezza. Le possibilità per i cacciatori instancabili di auguri che ad ogni occasione festiva – Maturità inclusa – si lanciano nella ricerca delle migliori frasi, sono veramente tante ma per vostra fortuna da qui alla fine degli esami (che, e lo diciamo agli studenti che leggono, arriverà presto!) ci saremo noi a suggerirvi le più simpatiche e belle che riusciamo a trovare, sempre aggiornate, ‘fresche’ e – soprattutto – originali!

Prima di entrare nel vivo degli spunti che potreste usare per i messaggi di auguri, ci piacerebbe fare una piccola digressione per scoprire assieme a voi alcune canzoni dedicate al fondamentale passaggio che rappresenta la Maturità, partendo com’è scontato dalla famosissima “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, diventata negli anni un vero e proprio inno per tutti gli impauriti maturandi. Ma vi ricordiamo anche che esiste l’ironica “Maturandi” di Lorenzo Baglioni (no: non è il figlio del più famoso Claudio), pensata come una sorta di ‘ripasso’ in pochi minuti per gli studenti. Ve ne lasciamo ancora una, scollegata alla Maturità, ma che può essere comunque un invito a ‘calmarsi’: ovviamente ci riferiamo a “Relax, take it easy” di Mika!

Citazioni e spunti per gli auguri di buona Maturità 2024: alcune frasi divertenti

Ve le abbiamo promesse e non possiamo ovviamente lasciarvi con la bocca asciutta, quindi passiamo immediatamente il testimone alle frasi di auguri che potreste usare per tutti gli studenti che nei prossimi giorni affronteranno la Maturità, partendo con una nota ironica: citando Dante potreste scegliere la frase “nel mezzo del cammin di nostra vita, la voglia di studiare fu smarrita“, ma anche – senza scomodare il Sommo – “dopo l’orale niente ansia, fai la valigia e vai in vacanza“; ovviamente entrambe corredate da un ‘evergreen’ “auguri di buona Maturità” e da qualcosa come “fatti coraggio” o “buona fortuna“.

“Per esame di stato – cita un’altra frase utile per gli auguri –, o più comunemente maturità, si intende quel particolare periodo della carriera scolastica di ogni alunno di quinta superiore che precede la consueta sbronza da post-diploma“. E chiudiamo (almeno per ora, ma torneremo nei prossimi giorni con altri suggerimenti!) con una citazione al politico Joseph Addison: “Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode” a cui noi aggiungiamo ancora una volta “auguri di buona Maturità“.











