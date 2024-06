AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2024: LE FRASI MIGLIORI. “GLI ESAMI SONO SEMPRE SULL’UNICO LIBRO NON STUDIATO”

Tra pochissime ore – forse minuti in base a quando leggete – tutti gli studenti del quinto anno torneranno per le ultime volte sui banchi si scuola per la Maturità 2024: un passaggio affrontato da tutti e temuto ancora a distanza di decenni da quell’ultimo faccia a faccia con i docenti, ma che possiamo accogliere con il sorriso e la speranza che solamente dei buoni auguri possono dare! D’altronde gli studenti saranno tutti lì, con il fiato sospeso in attesa di scoprire cosa gli ha riservato quest’anno in Ministero tra i plichi della Prima prova della Maturità e il minimo che possiamo fare nel poco tempo libero di una giornata lavorativa è cercare alcune frasi di auguri da fargli trovare sul cellulare tra qualche ora quando potranno riaccenderli dopo Prima prova.

Come sempre, noi siamo qui con e per voi a sondare la rete – tra social, siti di aforismi e discorsi più o meno famosi – per trovare i migliori spunti, pronti per l’invio, senza che dobbiate fare alcuno sforzo per cercarli impelagandovi tra centinaia (migliaia?) di frasi di auguri per la Maturità tutte simili tra loro. Partiamo subito con delle parole di speranza – ed anche ironiche – pronunciate da uno dei più famosi miliardari al mondo, Bill Gates: “Sono stato bocciato a parecchi esami. Un mio amico, invece, li ha passati tutti a pieni voti. Ora è ingegnere e lavora in Microsoft. Io sono il proprietario“.

Frasi ironiche sulla Maturità 2024 e spunti per gli auguri agli studenti in preda all’ansia: “Gli esami sono inevitabili”

Continuando nella nostra selezione di frasi ed auguri sull’onda ironica aperta con Gates, citiamo subito Arthur Bloch che pur non parlando direttamente della Maturità – men che meno di quella del 2024 – disse: “L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto“. E se non vi basta ancora e non vi va di infastidire qualche grande nome dei pensatori del passato, vi lasciamo anche altre due frasi ironiche per gli auguri, scritte da anonimi utenti della rete: “Non c’è niente di più stressante che sentirti dire ‘in bocca al lupo’ quando sai di aver studiato solo la sera prima: in bocca al lupo per la Maturità!“; ed anche “studiare durante la notte è una delle cose più romantiche che puoi fare con te stesso“.

Ora, lasciando da parte l’ironia e il divertimento, un piccolo pensiero va anche a tutti quegli studenti che stanno vivendo queste ore di attesa prima della Maturità nel segno dell’agitazione, dello stress e di quell’ansia che davanti ai docenti ti fa anche dimenticare il tuo nome: per loro potrebbero funzionare i classici – e forse anche troppo blasonati – “la calma è la virtù dei forti“, “non puoi controllare tutto. A volte devi semplicemente rilassarti e avere fede” e così via di frasi trite e ritrite. Noi, però, per i vostri auguri della Maturità originali vi proponiamo altre due frasi, altrettanto famose, ma meno usate: “La preoccupazione è come una sedia a dondolo: ti dà qualcosa da fare, ma non ti porta da nessuna parte” (Erma Bombeck) e “gli esami finali sono eventi simili alla morte: sgradevoli e inevitabili” di Richard Gordon.











