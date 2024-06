Auguri di San Pieto e Paolo: frasi per l’onomastico/ Citazioni e pensieri da inviare su WhatsApp

Mancano solamente poco più di 48 ore per dare il via ai festeggiamenti del giorno di San Pietro e San Paolo e si restringono sempre di più le ore in cui voi cari lettori potete cercare e salvare le migliori frasi d’auguri, tendole pronte in attesa di diventare un messaggi da rivolgere a qualche amico o parente che si chiama come uno dei due importanti Santi; oppure per occupare la prima posizione della vostra bacheca su questo o quell’altro social per le prossime ore. La buona notizia (e se siete capitati qui l’avrete già capito!) è che alla ricerca delle frasi per la giornata di San Pietro e Paolo ci peniamo noi de ilSussidiario.net; lasciando a voi il piacere di sceglierle tra queste righe e di godere di tutta la felicità e la gratitudine di chi riceverà i vostri auguri!

Mettetevi comodi, preparate carta e penna – o le note del telefono se siete un po’ più ‘moderni’ e meno tradizionalisti – e indossate gli occhiali perché a brevissimo entreremo nel vivo delle frasi da dedicare per l’onomastico; ma non prima di un paio di spunti per degli auguri religiosi e un pochino più a tema per San Pietro e Paolo. E come non partire proprio dalle parole del fondatore della Chiesa che conosciamo oggi (ovviamene San Paolo) che nella sua Prima lettera scrisse: “Dopo aver santificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna“, che con l’aggiunta di una generica di frase di auguri diventerà perfetta per questa importante giornata!

Frasi di auguri per San Pietro e Paolo: un paio di spunti religiosi e alcuni pensieri da dedicare per l’onomastico

Continuiamo ancora un attimo con gli auguri religiosi per la giornata di San Pietro e Paolo con un altro paio di frasi, queste ripescate sul web e che non sono da attribuire a nessun santo, religioso o Papa. La prima è perfetta per i vostri amici che sicuramente oggi dedicheranno qualche ore alla preghiera: “Santi Pietro e Paolo, benedite i nostri bambini, le nostre famiglie e il mondo intero. Pregate per noi“; mentre la seconda è un pochino più per gli auguri social: “San Pietro e Paolo proteggete la nostra bella Italia ed aiutateci ad affrontare questi momenti difficili“.

Infine – ve l’abbiamo promesso e non possiamo, ne vogliamo, sottrarci – passiamo alle frasi che potrete usare per gli auguri personali ad amici e parenti che oggi festeggiano il loro onomastico, a partire da un grande classico: “Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, con questo nome importante il tuo futuro sarà sicuramente radioso“. Proseguiamo poi con “il calendario oggi dice che è San Pietro/Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale, auguri!“; e chiudiamo con un ultimo grande classico: “Hai il più bello di tutti i nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al migliore tra tutti i festeggiati!“.











