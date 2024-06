Auguri di San Pietro e Paolo onomastico, le migliori frasi/ Pensieri, aforismi e citazioni

Ci avviciniamo sempre di più alla celebrazione di San Pietro e Paolo (segnatevelo sul calendario per non sbagliarvi: cadrà esattamente tra tre giorni, il 29 giugno 2024) che oltre ad un momento di raccoglimento e preghiera, può essere anche un’occasione ottima per portare i nostri più calorosi e sentiti auguri a tutti i parenti e gli amici che conosciamo e che portano il nome di due dei santi più importanti della Chiesa cattolica. La festa di San Pietro e Paolo – e forse anche la tradizione di fare gli auguri per l’onomastico agli omonimi, ma non possiamo saperlo con certezza – ha origini antichissime con alcuni riti (uno in particolare) che sono arrivati fino ai giorni nostri, tramandati come un vero e proprio tesoro prezioso attraverso le generazioni.

È il caso – soprattutto – del famoso veliero di San Pietro preparato con un semplice albume lasciato a ‘riposare’ all’aperto per tutta la nottata tra il 28 e il 29 giugno in un vaso d’acqua fredda: tradizione vuole che in base alla forma delle vele si può prevedere il meteo della stagione estiva; mentre ad oggi è vista più come un buon o cattivo auspicio per la seconda metà dell’anno. Ma stiamo divagando ed è proprio il caso di tornare sui nostri binari, passando immediatamente alla prima (di molte altre!) selezione di frasi che potrete usare sia per gli auguri ‘generici’ di San Pietro e Paolo da inviare a tutti i vostri amici che sapete essere credenti; sia a chi porta il nome di uno dei due santi e che festeggerà il sempre apprezzatissimo onomastico!

Frasi per l’onomastico e auguri per San Pietro e Paolo per tutti i credenti: “Siano un insegnamento di vita”

Per scaldare subito i nostri motori, partiamo con una frase semplice ma – a modo suo – d’effetto per celebrare San Pietro e Paolo, da inviare come augurio per l’onomastico: “Avevo pensato a degli auguri speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le migliori, se dette col cuore: buon onomastico!“; oppure anche – per non perdere il tiro e lasciarvi con più spunti possibili – “il calendario oggi dice che è San Pietro e Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale, tanti auguri e buon onomastico!“.

Ma oltre all’onomastico, una buona (se non ottima) idea per rendere speciale questa giornata è quella di scavare nelle origini cristiane della festività, rievocandole nei nostri messaggi di auguri con la speranza di lasciare qualcosa in più di un ‘semplice’ sorriso nel mittente; come per esempio: “Il cammino comune degli Apostoli Pietro e Paolo, che i padri della Chiesa paragonavano a due colonne su cui poggia la costruzione della Chiesa, serva a noi come insegnamento di vita. Auguri“; o anche: “Auguri di buona festa di San Pietro e Paolo, annunciatori e testimoni del Vangelo tra la gente, che sugellarono col martirio la loro missione di fede e di carità”.











