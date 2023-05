Auguri festa della mamma 2023/ Le migliori frasi: “Al tuo fianco sono davvero felice”

LE FRASI PER GLI AUGURI DELLA FESTA DELLA MAMMA 2023: ALDA MERINI E…

Siamo ormai vicinissimi alla festa della mamma 2023, che quest’anno cade domenica 14 maggio, e siamo dunque ormai giunti nel vivo della “caccia” alle migliori frasi d’auguri! Queste, infatti, possono dare degli ottimi spunti per il bigliettino da unire al regale che abbiamo scelto per nostra madre, oppure più semplicemente possono essere inviate tramite WhatsApp, o ancora, condivise sui social al fine di festeggiare, simbolicamente, con tutti i propri contatti, tra amici e parenti!

Le frasi per gli auguri della festa della mamma 2023 non sono certamente difficili da trovare, e basterà fare una rapida ricerca online per trovarne tantissime, magari prestando anche attenzione ai social, fonti ricchissime di frasi tematiche, facili da copiare, o riadattare alle proprie esigenze! Inoltre, come in ogni festività ci siamo anche noi de ilSussidiario.net ad accompagnarvi in questa ricerca, ed abbiamo a tal proposito raccolto alcuni spunti tra i nostri preferiti! Per esempio, partendo con un paio di frasi di “riscaldamento” per gli auguri della festa della mamma, tra le più classiche, suggeriamo “alla migliore madre del mondo, ti offro la mia più sincera gratitudine e il mio più puro amore“, oppure ancora “la Festa della Mamma arriva solo un giorno l’anno, ma io ti voglio bene sempre… Auguri Mamma!“.

Continuiamo subito questa carrellata di frasi per gli auguri della festa della mamma 2023, che ricordiamo verrà aggiornata periodicamente, includendo tantissimi nuovi spunti, con alcune idee basate su citazioni di alcuni tra i più grandi autori della letteratura mondiale. Immanuel Kant, per iniziare, per esempio, disse che “non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me“.

Tra le tante frasi per gli auguri della festa della mamma non si può non citare Jean Paul Sartre, che disse: “La mamma ed io avevamo i nostri miti, i nostri linguaggi segreti, i nostri scherzi rituali…. In pubblico avevamo le nostre intese: bastava un’occhiata!“. Continuiamo, poi, con la poetessa italiana Alda Merini, che scrisse: “Madre diffusa come l’ape e il miele/madre sostanza, tienimi nascosta dentro il tuo manto sì che io non veda sotterfugi ed inganni, in te io pura ridivento, siccome una bambina“. Chiudiamo questa prima tornata di frasi per gli auguri della festa della mamma con il pensiero di Charles Dickens che disse: “Mi strinsi al fianco della mamma… ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli/come l’ala di un angelo-pensavo, e fui davvero felice!“.

