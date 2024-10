Nella giornata di oggi l’intera Chiesa Cattolica si raccoglie attorno alla celebrazione dell’importante figura di Santa Laura che – oltre ovviamente a celebrare la sua figura religiosa di martire – è anche un’ottima occasione per fare gli auguri a tutte le amiche e le parenti che portano quello che è uno dei nomi in assoluto più diffusi sul nostro bel territorio: per venire incontro a tutti voi che vorreste far sentire amata, apprezzata e pensata la ‘vostra’ Laura, noi de ilSussidiario.net abbiamo selezionato una serie di frasi di auguri Santa Laura 2024 che potrete facilmente scegliere (ovviamente tra queste righe) per trasformare in un sentito ed accorato messaggio per l’onomastico!

Prima di passare la nostra immaginaria palla alle frasi che abbiamo scelto per voi, ci teniamo a ricordarvi innanzitutto che Santa Laura è la protettrice di tutti gli studenti, portando un nome che dal latino ci collega direttamente al famoso alloro che da secoli cinge il capo di poeti, filosofi e laureati; così come vi ricordiamo anche che festeggeranno l’onomastico proprio oggi anche diversi derivati del nome come Laurina o Lauro e i vari nomi (piuttosto desueti) composti.

Una carrellata di frasi di auguri Santa Laura 2024: i suggerimenti per festeggiare l’onomastico dei propri cari

Ma entrando subito nel vivo delle frasi di auguri Santa Laura 2024 e per l’onomastico ve ne consigliamo immediatamente una particolarmente bella: “L’amore è cieco perché non ci guarda in faccia, è sordo perché non sente ragioni, è muto perché lascia che sia il cuore a parlare; ma quando chiama per me grida il tuo nome! Tanti auguri per l’onomastico, spero di potersi abbracciare al più presto“, che può essere facilmente corredata da un qualche pensierino speciale che faccia riferimento alla vostra relazione con la destinataria degli auguri.

La seconda frase di auguri Santa Laura 2024 che abbiamo scelto – giusto per non sottrarvi troppo tempo e lasciarvi più opzioni possibili – è: “Tutti i calendari del mondo oggi portano il tuo nome e non posso che ricordarmi di farmi i più sentiti e calorosi auguri per il tuo onomastico, nella speranza che questa giornata sia piena di dolci, abbracci e tantissimo amore“; mentre la terza con cui chiudiamo la carrellata di auguri recita: “Il tuo nome è una vera e propria garanzia di amore e gioia e ti faccio i miei auguri per l’onomastico con il sorriso sul volto pensandoti“.