Ci avviciniamo sempre di più al 26 luglio che – secondo la tradizione cattolica – è il giorno dedicato a Sant’Anna e Santo Gioacchino: un occasione utile per tutti i fedeli per stringersi nella preghiera e nella commemorazione dei due (importantissimi) Santi, ma anche – per i meno fedeli – per fare gli auguri di buon onomastico a tutti gli amici e i parenti che portano i loro nomi! Noi come da tradizione abbiamo raccolto alcune tra le migliori frasi che siamo riusciti a trovare in rete e ve le riporteremo proprio tra queste righe per permettervi di sceglierle senza dilungarvi in eterne (e talvolta difficili) ricerche, godendovi piuttosto il senso di questa festa e la compagnia dei vostri cari.

Prima di entrare nel vivo degli auguri di buon onomastico per Sant’Anna – però – ci teniamo anche a spendere un paio di parole per ricordare chi sono i due Santi protagonisti della festa di domani: di fatto nelle sacre scritture non c’è una testimonianza diretta né su Anna, né su Gioacchino, ma tutti i riferimenti si devono ai vangeli apocrifi che li descrivono come il padre e la madre della Santissima Vergine Maria; oppure – per dirla in un altro modo – ai ‘nonni’ di Gesù Cristo.

Frasi d’auguri di buon onomastico per Sant’Anna: le citazioni a Mons. Gänswein e a Fabrizio Caramagna

Senza farvi perdere troppo tempo (certi che sappiate benissimo chi sono Anna e Gioacchino), entriamo ora immediatamente nel vivo delle frasi d’auguri di buon onomastico, concentrandoci proprio su Sant’Anna visto che – purtroppo – il nome Gioacchino è quasi completamente sparito nei tempi recenti; e per farlo scomodiamo subito l’Arcivescovo Georg Gänswein che in un 26 luglio di parecchi anni fa ricordò che “a Sant’Anna e Gioacchino è stato donato un compito speciale: quello di generare l’Immacolata che a sua volta ha dato vita al Figlio di Dio“, da completare con un generico “auguri di buon onomastico“, oppure con qualche altro piccolo pensierino più ‘personale’.

Se preferiste qualcosa di più ‘soft’ – magari perché la destinataria è vostra figlia o una nipotina -, vi lasciamo anche una simpatica filastrocca: “Anna. Un nome, un giorno da non dimenticare, per una persona unica e speciale. Un caro Augurio di Buon Onomastico“; seguita da una citazione a Fabrizio Caramagna che proprio parlando del nome Anna disse “chi ti ha chiamato così, ti ha dato il nome più bello e occhi dove l’eternità passa e fa il suo nido“.