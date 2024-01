Augusto Daolio, com’è morto: chi è la moglie Rosanna Fantauzzi/ Addio per un cancro ai polmoni a soli 45 anni

Augusto Daolio, com’è morto il leader dei Nomadi: spento a soli 45 anni per un cancro ai polmoni

Oggi a La volta buona sarà ospite Beppe Carletti, tra i fondatori insieme ad Augusto Daolio dei Nomadi, chi è e com’è morto il cantante? Si è spento a causa di un cancro ai polmoni a soli 45 anni nel 1992. Beppe Carletti, in molte interviste ha sempre ricordato l’amico fraterno prima che collaboratore con dolore e rimpianto. In una recente intervista a Verissimo Carletti commosso aveva ricordato gli ultimi giorni di vita del cantante: “Io e lui parlavamo sempre di un domani, ho sempre fatto finta di nulla. Non so nemmeno io come ho fatto a mentire. Dirgli bugie è stata veramente dura. Lui sognava di fare il giro del mondo una volta guarito.”

Ad aggravare le condizioni di salute di Augusto Daolio leader e co-fondatore dei Nomadi, già malato, secondo Beppe Carletti è stata soprattutto la prematura morte di un altro componente della band: Dante Pergreffi, rimasto vittima di un incidente stradale nel maggio di quell’anno. Provato nel fisico dalla malattia e nel morale dalla morte a soli 30 anni di Dante, Augusto Daolio è morto durante il sonno il 7 ottobre del 1992.

Augusto Daolio: chi è la moglie del leader dei Nomadi Rosanna Fantuzzi

La morte prematura di Augusto Daolio è stata un brutto colpo per la musica italiana, per i fan e sostenitori suoi e dei Nomadi e soprattutto per la moglie Rosanna Fantauzzi. La donna ed il cantante si sono conosciuti giovanissimi. Il Corriere della Sera riporta il loro primo incontro: “Nato da un incontro dopo un concerto al Corallo di Scandiano nel 1967 e sbocciato due anni dopo, con tanto di finto matrimonio organizzato il 1 aprile 1975.” La loro storia d’amore è durata 23 anni e dopo la morte del leader dei Nomadi, la donna ha fondato l’associazione Augusto Per La Vita con l’obbiettivo di raccogliere fondi per la ricerca oncologica. La coppia non ha avuto figli.











