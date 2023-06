Aula 162: arriva a Milano il progetto di Next/ La testimonianza: “Un nuovo inizio”

Aula 162, di Next e Procter & Gamble Italia, arriva in Lombardia

Aula 162, il progetto realizzazione da Associazione Next con la collaborazione di Procter & Gamble Italia, è arrivato ufficialmente in Lombardia anche in questo 2023. Si tratta di un progetto nato per sostenere le nuove opportunità per 17 persone, con storie personali, età e provenienze estremamente differenti, ma tutte accomunate dal fatto di trovarsi in una situazione di grande difficoltà economica, per la mancanza di un lavoro e di opportunità.

Insomma, in altre parole Aula 162 di Next si prefigge l’obiettivo di coadiuvare l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di persone che, per una ragione o un’altra, si trovano disoccupate. Concretamente, però, il progetto mira anche a soddisfare quella sempre più ampia richiesta di lavoratori qualificati in determinate mansioni, grazie anche alla collaborazione del partner Danone con i suoi brand Fortimel, Eurofirms e Korian. Il percorso proposto quest’anno da Aula 162 in Lombardia prevede la formazione di 17 persone come addetti alla sanificazione ambientale, destinati poi ad essere impiegati in 7 RSA del territorio, tra Milano, Monza e le loro province. Si partirà dall’aula, dove apprendere i fondamenti teorici del lavoro, con 30 ore di formazione, per poi procedere all’attività lavorativa vera e propria, con una sorta di tirocinio che partirà nel periodo estivo, puntando ovviamente ad un’assunzione a tempo indeterminato.

La testimonianza: “Aula 162 ha cambiato la mia vita”

Il progetto Aula 162 è nato con il nome di Next dalla volontà dell’Associazione omonima nel 2017 a Parma, mentre grazie alla spinta di Procter & Gamble Italia è stato pian piano diffuso su tutto il territorio italiano, allargandone la platea di beneficiari e dandogli il nuovo nome, ispirato dall’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti“. Si tratta, sottolinea Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia, “del più vasto programma di cittadinanza d’impresa mai avviato nel nostro Paese con cui stiamo realizzando iniziative per attuare cambiamenti positivi e concreti per le persone e per l’ambiente”.

Le potenzialità del progetto Aula 162 di Next e P&G Italia, inoltre, sono sottolineate anche da Marlene, 55enne di origine cubana che nel 2011 ha visto chiudere la sua attività, rimandando senza lavoro. “Prima di incontrare Next“, ha raccontato, “stavo perdendo le speranze. Invece, oggi per me è un nuovo inizio, ho imparato molto nel corso e sono contenta di avere un motivo per alzarmi ogni mattina“. Positiva anche l’esperienza del 62enne Mihal con Aula 162, che ne ha parlato come di una “associazione che può rimettere in piedi le persone, partendo dal campo di lavoro. Next è stata una cosa nuova per la vita“.

“Siamo felici e onorati di far parte di Aula 162“, ha sottolineato Sonia Malaspina, direttrice delle Risorse Umane di Danone, “come Società Benefit e come BCorp, crediamo che la responsabilità di un’azienda non si fermi alle porte degli uffici, e vogliamo avere un impatto non solo economico ma anche sociale all’interno delle comunità in cui operiamo“. Anna Baiguera, direttrice dell’Associazione Next che segue il progetto Aula 162, invece, sostiene che si tratti di “un’opportunità importante di aprire nuovi orizzonti formativi e una grande opportunità di impiego per le persone“.











