Aurora Baruto è la nuova Chiara Ferragni?/ Chi è la giovane influencer con numeri da…

Aurora Baruto è l’erede di Chiara Ferragni?

Bellissima, bionda e con le idee chiare, Aurora Baruto, pur essendo giovanissima, potrebbe essere l’erede di Chiara Ferragni che, a 35 anni, non è una semplice influencer, ma una vera e propria imprenditrice ammirata non solo dai milioni di fan nel mondo, ma anche da addetti ai lavori di vari settori. Con il suo linguaggio ha lanciato nuove mode e a febbraio salirà sul palco del Teatro Ariston per affiancare Amadeus durante la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. A seguire le orme di Chiara Ferragni potrebbe essere proprio Aurora Baruto.

Vladimir Luxuria, rivelazione hot "La prima volta? Bruttissima"/ "L'ultima con una guardia del corpo"

Classe 2033, quando aveva solo 16 anni, si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno che oggi è realità. Seguita da milioni di followers sui social ha anche pubblicato il libro “Se ci credi puoi” che è diventato un best seller in poco tempo. Per lei, inoltre, potrebbero presto aprirsi anche le strade della recitazione.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 giugno: Tahsin e le sue vere origini

Aurora Baruto: una serie Netflix nel suo futuro?

Nel futuro di Aurora Baruto potrebbe esserci la recitazione a cui si è appassionata nel corso del tempo. “Ho messo da parte quel po’ di timidezza che avevo prima e adesso sono più socievole e aperta a nuove esperienze. Poi, grazie a questa app (Tik Tok) ho scoperto un’altra mia passiona, la recitazione“, ha confidato Aurora come riporta il portale Rumors.

Per lei, dunque, come riporta il settimanale Chi, potrebbe esserci un’importante novità professionale. “Il successo veloce e incredibile della giovane Aurora Baruto hanno smosso le grandi piattaforme televisive che puntano su Aurora per una serie tv che sveli i segreti della ragazza che, per molti, è la nuova Chiara Ferragni”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese: "Ecco la mia più grande paura"/ E sulla morte del padre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA