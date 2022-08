Aurora Baruto e Mura sono tornati insieme?/ Colpo di scena, ecco le prove che…

Aurora Baruto e Mura, ritorno di fiamma? Dopo l’estate da separati…

Aurora Baruto e Mura sono tornati insieme per la gioia dei loro fan. A riportare l’indiscrezione è stato il portale ThePipol Gossip. Circa due settimane fa i due avevano ufficializzato la loro rottura. Aurora su Tik Tok aveva scritto una frase leggermente ambigua: “Sto bene anche da sola con me stessa”. Lo stesso giorno, Aurora annunciava la fine della relazione con Mura: “Vi ho sempre resi partecipi riguardo la mia relazione sui social, e penso sia arrivato il momento di dirvi che io e Mura non stiamo più insieme. È stato stupendo, abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili… lui mi ha aiutata tantissimo, e ci siamo amati alla follia. Ma purtroppo a volte l’amore non basta. Siamo rimasti in buoni rapporti, io lo sosterrò sempre e nonostante tutto. È una persona d’oro e si merita il meglio nella vita”. Mura aveva chiarito che tra loro le cose non andavano più bene da tempo e che non si trattava di una questione di corna.

Dopo aver trascorso l’estate da separati, Aurora Baruto e Mura sono tornati sui loro passi. Sul portale si legge infatti: “I due avevano dichiarato sui social che le loro strade si erano divise. Lui in vacanza a Ibiza. Lei tra Bali, la Costa Smeralda e Santorini. Rientrati alla base e con una casa in condivisione la coppia ha stupito i fan annunciando definitamente la rottura dopo questo lungo periodo di distacco. Ma due giorni fa, quando si sono rivisti per la prima volta dopo tempo; la passione è riesplosa. Sui social non appaiono insieme perché hanno scelto di andare con i piedi di piombo”.

Aurora Baruto e Mura si sono rivisti, gli indizi social che entusiasmano i fan

Aurora Baruto e Mura si recente si sono rivisti. Alcune foto e video hanno confermato che i due sono tornati insieme. Negli scatti, Aurora e Mura appaiono nella stessa casa dove avevano convissuto prima di annunciare la rottura. Nelle scorse 48 ore, la coppia ha seminato degli indizi che hanno acuito i sospetti. Aurora Baruto e Mura pubblicano entrambi la stessa foto di Er Gennaro nelle storie. Poi sono anche arrivati i TikTok insieme ad Adam Spoleti.

Nel giro di poche ore entrambi hanno pubblicato un video con il componente dei DamyTwins. Mura ha poi condiviso un filmato in cui si intravede attorno al collo il braccio e la mano di una ragazza. A chi appartengono? Visto gli indizi precedenti non ci sono dubbi: si tratta della sua ex. In più in descrizione ha anche messo l’emoji della farfalla usata insieme a cuore bianco per indicare la coppia quando erano ancora insieme. I fan sono apparsi felicissimi per questa notizia anche se c’è da dire che Baruto aveva ammesso che era rimasta in ottimi rapporti con Mura. Semplice amicizia o ritorno di fiamma?

