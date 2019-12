AURORA, CHI È LA FIDANZATA DI MARCO BALDINI?/ Lui: “Vorremmo avere un figlio”

Nella lunga intervista rilasciata a Vieni da me, Marco Baldini si è soffermato anche sul rapporto con la fidanzata Aurora. Il conduttore radiofonico ha raccontato come l’ha conosciuta: «L’ho conosciuta in un bar, ci siamo trovati a fare un aperitivo a Roma. Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile: ci siamo trovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi». Baldini ha continuato: «Le piace stare in sordina, lavora come impiegata ed è lontana dalla tv. Inizialmente non aveva idea di chi fossi, si è fatta qualche domanda quando ha visto che mi chiedevano gli autografi per strada. Poi su Wikipedia ha visto chi ero». E la coppia ha grandi progetti per il futuro: «Viviamo insieme da quattro anni, già dopo qualche mese abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Il progetto sarebbe quello di avere un figlio, ci piacerebbe molto. Il problema non è suo, sono io che ho sparato troppo a salve: speriamo di arrivare a segno (ride, ndr)». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

AURORA E MARCO BALDINI, UN AMORE NATO NONOSTANTE LA DIFFERENZA D’ETA’

Marco Baldini torna in tv a Vieni da Me e sicuramente alzerà il velo sulla sua nuova vita soprattutto quella che è iniziata dal suo incontro con Aurora. Come lui stesso ha detto della sua nuova compagna è il nome a “portare fortuna” visto che indica l’inizio di una nuova giornata e questo lei è stata per lui in un periodo buio della sua vita. Ma chi è la fidanzata di Marco Baldini? Ancora oggi, a distanza di un anno quasi dal loro avvicinamento, si sa davvero poco della giovane che ha saputo strappare un sorriso ad un uomo in crisi. Quello che è certo è che i due si sono incontrati e non si sono più lasciati nonostante tutto, compresa la differenza di età. Aurora ha 35 anni mentre Baldini è ormai arrivato alla soglia dei 60 e il posto in cui si si sono conosciuti è un bar. Lo stesso conduttore ha rivelato: “Ci siamo incontrati in un bar nel luglio 2016: lei usciva da una separazione e io ero a pezzi. Aurora mi ha salvato offrendomi un gin tonic”.

CHI E’ AURORA, LA FIDANZATA DI MARCO BALDINI?

I due hanno in comune l’amore per i viaggi e per la musica ma anche quella per le serate tranquille con un bicchiere di vino in mano ed è questo che li tiene insieme, oltre l’amore, in questi mesi. Di lei ha rivelato anche che lavora in un’azienda per dieci ore al gioco e che è responsabile del lavoro di un centinaio di persone e questo la rende responsabile almeno più di lui che in passato ha sbagliato tanto. Lo stesso Marco Baldini ammette che a lei deve molto ma questo non significa che sia felice al 100%: “Ci siamo conosciuti in un situazione molto strana, perché io ero disperato e volevo buttarmi dalla finestra. Ma il destino mi ha aiutato e da allora la mia vita è cambiata. Con lei siamo inseparabili ma dovrebbero incastrarsi almeno due o tre cose per essere felice, ma va bene così”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA