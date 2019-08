Aurora, choc: “Chiofalo e Fiordelisi fidanzati? Tutto finto”/ Le rivelazioni dell’ex

Il tema caldo di quest’ultimo fine settimana di agosto sembra che sarà la presunta rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due si sono riversati sui social annunciando la loro rottura proprio per volere di Antonella che avrebbe scoperto del tradimento del romano ai suoi danni, ma sicuri che questa storia sia mai esistita e che le corna siano reali? Più di qualche dubbio è venuto a galla sui social ieri da altri protagonisti di Uomini e donne, e a metterci il peso da novanta ci ha pensato Aurora Ciorba che, in un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage, ha rivelato che Antonella e Francesco hanno mentito a tutti per mesi e che il loro unico obiettivo era quello di apparire una coppia per essere scelti per Temptation Island Vip 2019 parlando anche di un accordo stipulato dall’agenzia di spettacolo che segue entrambi.

LE RIVELAZIONI DI AURORA CIORBI: “TUTTO FINTO TRA FRANCESCO E ANTONELLA”

Aurora Ciorba ha chiarito: “All’inizio si sono fidanzati per finta, tutti e due sapevano che l’agenzia aveva organizzato questa cosa. Me l’ha confermato lei oggi quando l’ho sentita”. A quanto pare, però, la napoletana ha perso la testa per il bel romano strada facendo e adesso il suo dolore potrebbe essere reale: “Lei ora è sincera, però mi ha confessato che con Francesco è nato tutto per finta” ma dall’altra parte il romano “la chiamava -situazione lavorativa…Lui mi diceva che avrebbero fatto questo programma insieme, erano convinti di essere presi“. In realtà così non è stato e adesso l’unico modo per mettere fine alla situazione era fingere la storia del tradimento. L’interesse di Francesco a Temptation Island Vip era chiaro tant’è che quando, nei giorni scorsi, ha attaccato Damiano Er Faina in molti hanno pensato ad una sorta di ripicca per la sua esclusione.

