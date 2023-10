Aurora Costantini: “Mia mamma Matilde Brandi? Tra noi rapporto speciale”/ “Sono single ma vorrei che…”

Aurora Costantini e la sua avventura a Il Collegio 8: “Ho fatto l’audizione come tutti e…”

Nel cast dell’ottava edizione de Il Collegio, il docu-reality prodotto da Banijay in onda su Rai Due, c’è anche Aurora Costantini. La giovane è figlia della showgirl Matilde Brandi e del commercialista Marco Costantini, ed è alla sua prima vera esperienza televisiva. In un’intervista rilasciata al settimanale CHI, Aurora ha raccontato com’è approdata al programma. “Ho fatto l’audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. – ha esordito, tenendo dunque a fare una precisazione – Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano per Il Collegio, non sarei stata selezionata.”

Aurora Costantini ha quindi raccontato com’è stato iniziare questa avventura a Il Collegio: “La prima serata è stata piacevole, tutti si sono dimostrati molto ospitali.” In merito poi alla preoccupazione manifestata da alcune collegiali sulla sua evidente bellezza, Aurora ha aggiunto: “Le ragazze non mi conoscevano ancora, quindi forse si sono sentite un po’ intimorite dalla mia presenza, ma abbiamo risolto tutto una volta che abbiamo cominciato a conoscerci meglio.”

Aurora Costantini: il rapporto con mamma Matilde e l’amore

Quando però le si chiede se sia interessata ad una carriera nel mondo dello spettacolo, la figlia di Matilde Brandi dichiara: “Mi piacerebbe intraprendere una carriera nel mondo dell’architettura, ma se questa non si rivelasse la migliore opzione…” Non chiude dunque le porte a questo mondo, intanto rivela che mamma Matilde è stata entusiasta di questa sua esperienza a Il Collegio: “Il nostro rapporto è speciale, è la mia migliore amica, io e lei ci confidiamo tutto.” ha ammesso.

In merito all’amore, Aurora ha invece confessato: “Attualmente sono single e sto bene nella mia indipendenza, ma non nego che desidererei avere una relazione con qualcuno che mi faccia sentire felice.” Il suo ragazzo dei sogni? “Ryan Gosling è la mia celebrity crush”, ha spiegato.

