Aurora e Sofia Costantini, figlie Matilde Brandi/ “Per loro ho lasciato tutto..”

Aurora e Sofia, figlie Matilde Brandi, chi sono?

Aurora e Sofia sono le figlie gemelle di Matilde Brandi nate dalla sua lunga relazione, quasi ventennale, con il commercialista romano Marco Costantini. Sono proprio loro le bambine che Matilde Brandi ha sempre voluto fino a quando non è riuscita a rimanere incinta e a darle alla luce. A quel punto non poteva tornare a lavoro e pensare solo alla carriera e così ha deciso di mollare tutto per dedicarsi a loro e al marito Marco che, alla fine, l’ha lasciata con un messaggio, almeno secondo quanto lei stessa rivelerà oggi pomeriggio ospite a Verissimo. Le due gemelle sono nate nel 2006 ma lei non ha mai voluto lasciarle anche se il loro papà era sempre presente, avevano una tata pronta ad aiutarle e anche due nonne.

Matilde Brandi: “Per loro ho lasciato tutto..”

Matilde Brandi ha subito un vero e proprio terremoto perché avere un bambino ti cambia la vita ma due insieme è ancora più importante. Oggi Aurora e Sofia hanno quasi sedici anni e sono ormai delle signorine e con la loro bellezza, e somiglianza con la madre, hanno conquistato tutti coloro che hanno acquistato Chi che ha dedicato alle ‘tre sorelle’ la sua copertina. Proprio nella casa del Grande Fratello Vip 2020 le due gemelle hanno fatto avere una lettera alla loro mamma dicendosi orgogliose di loro: “Ti vogliamo bene e vorremmo tanto consolarti quando ti vediamo giù di morale. Di sicuro un nostro abbraccio risolverebbe ogni problema all’istante”. Proprio a loro Matilde Brandi ha fatto una dedica speciale poco fa scrivendo sui social: “Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa”.

