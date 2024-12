Aurora Ramazzotti è la prima figlia di Michelle Hunziker nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Classe 1996, Aurora sin dalla sua nascita è stata sotto i riflettori essendo figlia di uno dei cantautori italiani di maggior successo e della showgirl e conduttrice. Una vita in parte segnata quella di Aurora cresciuta con il magico sottofondo di “L’aurora”, il brano scritto e dedicatole dal padre, che ha seguito le orme della mamma lanciandosi in una carriera nel mondo della televisione. Come figlia d’arte non sono mancati i momenti di crisi e difficoltà, ma anche i commenti e le critiche. Dopo aver conseguito il diploma presso l’International European School di Milano, Aurora ha proseguito la sua carriera accademica studiando presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Parallelamente non ha mai abbandonato il mondo della televisione dove si è ritrovata catapultata nel 2015 quando viene scelta per presentare il Daily di X Factor. “All’inizio ero terrorizzata” – ha raccontato poco dopo la figlia di Michelle Hunziker che è riuscita a trasformare quella paura in un sentimento di forza e rivalsa, mettendosi così alla prova.

Aurora Ramazzotti: dal percorso in tv alla nascita del figlio

Il debutto nel Daily di X Factor è stato il trampolino di lancio per Aurora Ramazzotti che poco dopo si è ritrovata a debuttare in prime time su Canale 5 accanto alla mamma Michelle Hunziker nel programma “Vuoi scommettere?”. “Essere accanto a lei è bellissimo, ma so che c’è sempre il confronto, e questo a volte può essere pesante” – ha confessato Aurora che dopo quell’esperienza non si è mai fermata. Anzi ha continuato a lavorare anche in progetti minori come “Ogni Mattina” su TV8 fino ad alcuni servizi lanciati a “Le Iene”. Un compito di cui è andata molto fiera precisando: “mi sento responsabile verso la mia generazione. Abbiamo bisogno di parlare di certi argomenti”.

Oggi Aurora Ramazzotti è una mamma felice e realizzata, visto che dall’amore con il compagno Goffredo Cerza ha avuto il suo primo figlio Cesare. Proprio parlando della gravidanza ha confessato: “essere madre è una sfida, ma è anche la cosa più gratificante che abbia mai provato”. Presto Aurora e Goffredo Cerza diventeranno marito e moglie per la gioia di mamma Michelle Hunziker: “sono una nonna fierissima”.