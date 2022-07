Aurora Ramazzotti bersaglio degli haters, lo sfogo social/ “Situazione peggiorata…”

Aurora Ramazzotti si sfoga sui social e replica agli haters, cosa ha detto?

Aurora Ramazzotti è stato attaccata dagli haters. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stato vittima di pregiudizio negli ultimi anni. Proprio qualche giorno fa, la ragazza aveva condiviso su TikTok un video in cui cantava una canzone rap da lei scritta per parlare dei pregiudizi continui in cui si imbatte per via del suo cognome. A far scattare la rabbia di Aurora è stato un post apparso su Facebook in cui la ragazza veniva paragonata ad una pozzanghera. Un contenuto poco carino tanto che Aurora ha deciso di replicare nelle scorse ore. Aurora si è sfogata sui social e ha raccontato: “Prima di andare a dormire ci tenevo a dire questa cosa, io non vorrei mai voi pensiate che io mi faccio definire da queste stupidaggini, io sono consapevole di chi sono e di quali siano le mie capacità ma sono cresciuta nel pregiudizio e non dirvi che passo la mia esistenza da quando sono nata, da quando ho memoria, nel cercare di far cambiare idea, opinione alla gente sarebbe una bugia. L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai, ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così”.

Aurora Ramazzotti asserisce di essere cresciuta nel pregiudizio e di aver scelto un percorso pur essendo consapevole delle difficoltà che avrebbe avuto: “Ho scelto questo percorso consapevole della difficoltà che avrebbe comportato per farmi vedere dalle persone per chi sono: così che avrebbero potuto conoscermi veramente e non per il pregiudizio di me*da che ho stampato sulla testa come una croce per sempre, ma purtroppo ho solo peggiorato la situazione”.

Aurora Ramazzotti vittima di bullismo. La ragazza si è esposta negli ultimi anni su delicate tematiche come il cat calling e ed è stata bersagliata dalle critiche. Aurora soffre molto per questa situazione che non riesce a cambiare nonostante abbia fatto di tutto: “Perché quando ti esponi, sei un personaggio, le persone pensano che tu debba accettare per forza il rovescio della medaglia che è il fatto di non poter piacere a tutti, ma questo ragazzi non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo”. Poi ha aggiunto: “È bullismo, e ad un certo punto uno si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare accettando questa cosa. Ps a te che stai guardando questo video e mi vuoi bene, ti voglio bene anch’io”.

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti si sfoga mostrando i commenti poco carini che arrivano sul suo conto. Insulti e offese sono all’ordine del giorno ed è per questo che nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sfogata, raccontando quello che si prova a essere una sorta di bersaglio per chi si nasconde dietro alla tastiera di un pc o di un cellulare. Aurora si è resa conto che la situazione è peggiorata visto che in molti si arrogano il diritto di poterla giudicare e offendere. Per questo motivo ha scelto di ribellarsi sui social in uno sfogo fiume condiviso e apprezzato da molti.











