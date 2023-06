Aurora Ramazzotti canta al figlio Cesare/ La gag su Instagram: “Non mi sopporta nemmeno più lui”

Aurora Ramazzotti sui social ironizza sul figlio Cesare: “Non mi sopporta nemmeno più lui”

Aurora Ramazzotti si gode ogni momento della sua nuova vita da mamma accanto al figlioletto Cesare Cerza. L’influencer ed il figlio ora che fa caldo, si svegliano presto la mattina e fin dalle prime ore del giorno cominciano a “giocare” insieme. Giorno dopo giorno, Aurora Ramazzotti sta tornando sempre più attiva sui social, e nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram alcuni video che mostrano la sua routine da neo mamma. L’influencer non perde occasione per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa il suo bambino e, così, ad esempio, Aurora ha scritto in una storia sui social che quando vede quanto sensibile è il suo piccolo, non può fare altro che intenerirsi. Da quando è nato Cesare, l’influencer posta moltissime storie e foto con lui, a volte, anche insieme a nonna Michelle Hunziker.

L’influencer cerca di intrattenere il figlioletto con alcune canzoni. “Le mie giornate sono il 90% composte da questo” ha scritto a corredo del video che ha pubblicato attraverso il suo profilo social, aggiungendo: “Non mi sopporta nemmeno più lui”. E infine, ha concluso: “Il restante 10% lo passo a cacciare i gatti dalla palestrina”.

Aurora Ramazzotti documenta sui social la quotidianità con il piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti si sta godendo la sua nuova vita da mamma accanto al piccolo Cesare, il figlio nato dall’amore con Goffredo Cerza. Inizialmente aveva preferito prendersi una pausa dai social per rendersi conto davvero di tutto ciò che le era successo, ora però le cose sono cambiate e documenta regolarmente la quotidianità col piccolo. Da qualche settimana Aurora Ramazzotti ha smesso di allattare al seno il piccolo Cesare perché non aveva più latte. Nonostante ciò, continua ad avere un rapporto profondissimo con il piccolo e sui social lo dimostra con le storie e post che gli dedica su Instagram.

Di recente, ad esempio, lo ha mostrato sul seggiolone e ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo accessorio preferito, ossia una copertina personalizzata decorata col nome ricamato e con un peluche incorporato tutto da abbracciare a forma di coniglietto bianco. Per mostrare la copertina di Cesare Aurora ha utilizzato queste parole: “Nuova cosa prefe: coperta con peluche coniglio. Io quando vedo che (probabilmente involontariamente) lo abbraccia” e ha aggiunto l’emoticon della faccina che si scioglie.











