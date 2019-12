Aurora Ramazzotti, Capodanno alle Maldive con papà Eros/ “La pelle è una mappa…”

Aurora Ramazzotti ha scelto le Maldive per salutare il 2019 e accogliere il 2020. Con lei ci sono i due grandi amori della sua vita ovvero il fidanzato Goffredo Cerza e il padre Eros che, chiuso il matrimonio con Marica Pellegrinelli, ha deciso di festeggiare con Aurora, il suo primo, grande amore. Legatissimo alla figlia, Eros si mostra sui social nuovamente sereno e felice. Aurora, così, lasciata a casa mamma Michelle Hunziker, in montagna con Tomaso Trussardi e le figlie, si sta godendo il sole e il mare delle Maldive. Sempre molto presente sui social, la figlia di Eros e Michelle Hunziker sta continuando a condividere foto e video per condividere le sue emozioni e le sue riflessioni con tutti i suoi followers. “La pelle è una mappa di imperfezioni che raccontano la nostra storia”, ha scritto Aurora mostrando il tatuaggio che troneggia sul braccio.

AURORA RAMAZZOTTI, BUONI PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO

In attesa di brindare al 2020, Aurora Ramazzotti ha chiesto ai propri followers i buoni propositi per il nuovo anno. A chi si è auspicato di eliminare dalla propria vita le persone inutili, la primogenita di Eros e Michelle Hunziker, ha risposto: “questo dovremmo farlo tutti. Dedicare più energie alle cose che contano. Fare ciò che ci dà serenità e non ciò che fa stare bene gli altri”. Un motto che Aurora ha deciso di fare proprio e di godersi ciò che di bello le sta regalando. Innamoratissima del suo Goffredo Cerza che le ha fatto scoprire la bellezza dell’amore, felice di avere una grande famiglia che la ama e soddisfatta del proprio lavoto, Aurora si augura che anche il 2020 continui a renderla felice. Infine, Aurora invita tutti a buttarsi nelle cose perchè “meglio un rimorso che un rimpianto”.





