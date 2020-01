Aurora Ramazzotti, dedica social a Goffredo Cerza/ Lei “3 anni d’amore”, lui “ti amo”

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza festeggiano tre anni d’amore. Nel giorno del terzo anniversario del loro amore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto fare una speciale dedicato al suo fidanzato pubblicando su Instagram una serie di video. Ad accompagnare il post una semplice didascalia: “21/01/17 💜 Tre anni 💕” con tanto di emoticon a forma di cuore. Immediata la risposta del fidanzato che ha commentato: “il tempo è relativo e con te 1095 giorni sono passati alla velocità della luce❤️ ti amoo”. Un amore davvero importante quello tra Goffredo e Aurora che neppure la distanza ha mai messo in pericolo. La coppia, infatti, vive lontano per motivi di studio e lavoro, ma nonostante ciò da tre anni a questa parte si amano come se fosse il primo giorno. Nel giorno del terzo anniversario, Aurora ha voluto festeggiare il suo amore con Goffredo condividendo con tutti i suoi follower alcuni brevi filmati che li vedono sorridente e felici. Una serie di video che neppure lo stesso Goffredo ricordava: “Ignoravo l’esistenza di alcuni di questi video”.

Aurora Ramazzotti: “Goffredo non so più cosa sia la vita senza te”

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti utilizza i social per dichiarare tutto il suo amore al fidanzato Goffredo Cerza. Pochissimo giorni fa, infatti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti aveva scritto una bellissima dedica a Goffredo nel giorno del suo compleanno: “amore mio dolce, non so dare nome a ciò che provo quando ti guardo, ne so più cosa sia la vita senza te. Hai dato luce ai miei giorni e il tuo amore mi ha insegnato ad amarmi. Oggi è il quarto compleanno che festeggiamo insieme. Spero di avere il privilegio di assistere a tutti quelli a venire. Ti amo che mi scoppia il cuore. Auguri. Già mi manchi. 💞”. Un tenerissimo messaggio a conferma di quanto l’amore, se vero, possa superare ogni distanza e difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram 21/01/17 💜 Tre anni 💕 @kingcerz Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 21 Gen 2020 alle ore 12:59 PST





