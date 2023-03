Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano?/ “Abbiamo fatto una promessa ma…”

Aurora Ramazzotti smentisce il matrimonio con Goffredo: le sue dichiarazioni

Sono giorni che il gossip sul presunto matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è diffuso. Il motivo è l’anulare al dito da cui la figlia d’arte non si separa mai e che farebbe pensare alle nozze. La verità, però, è ben diversa e a chiarirla è la diretta interessata ai microfoni di Vanity Fair.

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra” esordisce Aurora che aggiunge: “Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme”. E ancora: “Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore“.

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma: “Lo renderò aperto”

Aurora Ramazzotti è prossima al parto e darà alla luce un maschietto: “Cercherò di renderlo mentalmente aperto, di fare attenzione alla sua sensibilità. Sono preparata sul gentle parenting, il rispettare i figli, ascoltarli, renderli indipendenti” svela la figlia d’arte a Vanity Fair.

Sul parto svela: “L’algoritmo sa che sono incinta forse da prima di mia madre, sa a che mese sono, e mi aiuta: nel primo trimestre mi parlava di test di gravidanza e nausee; nel secondo di allenamento, pavimento pelvico, pitturare le stanze; adesso che sono nel terzo mi parla di pre e post partum. Confortante per una come me che non ama prepararsi“. Manca davvero pochissimo e Aurora Ramazzotti si prepara ad essere mamma con l’aiuto prezioso di Michelle Hunziker che è stata sempre al suo fianco.

