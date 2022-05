Aurora Ramazzotti è incinta?/ Lei smentisce “Me piace magnà…”

Aurora Ramazzotti smentisce i rumors sulla gravidanza: “E’ panza…”

Aurora Ramazzotti ha smentito i rumors sulla sua gravidanza. Sono bastate solo alcune foto con un presunto pancino sospetto e ancora una volta il popolo del web si sono scatenati pensando che la 25enne fosse in dolce attesa. Su Tik Tok Aurora Ramazzotti aveva postato un video in cui erano presenti delle foto. Sul web qualcuno ha rumoreggiato che la figlia di Michelle Hunziker fosse incinta. A fare chiarezza però è intervenuta Aurora che ha chiarito questo dubbio rivelando: “È panza, me piace magnà”. Con ironia ha pertanto smentito questi rumor. Non è la prima volta in realtà che alla giovane conduttrice viene affibbiata una gravidanza. Anche a dicembre 2021, fan e curiosi si erano sbizzarriti con la fantasia scambiando il post di un test rapido per il Covid, in uno per sapere se si è incinta. Ora invece sono bastate delle semplici foto con la pancia in evidenza.

Oramai Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sarà abituata viste tutte le volte che le hanno attribuito una gravidanza. A dicembre, dopo il post con il tampone, era intervenuta nella sua pagina per placare le voci, commentando: “Ho involontariamente seminato il panico. Volevo rassicurarvi, non è Covid e non sono incinta. Dopo anni che dicono che sono sempre incinta, posso comunicarvelo così? Sceglierei qualcosa ad effetto casomai. E poi non so che test di gravidanza avete fatto nella vostra vita, ma questo non ci assomiglia per niente”.

Come si sono conosciuti Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza?

Tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza la relazione procede a gonfie vele. Il lor incontro è avvenuto grazie a Sara Daniele, la figlia di Pino. Aurora lo ha rivelato tempo fa in un’intervista al Settimanale Oggi: “Io e Goffredo ci siamo conosciuti proprio grazie a tua figlia Sara. Lui era un suo amico. Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

Aurora Ramazzotti ha vissuto un momento di difficoltà dovute alla distanza in quanto lui era a Londra per il compimento della laurea in Ingegneria, mentre lei a Milano per lavoro. Nonostante tutto, i due non si sono mai buttati giù di morale, anzi, non hanno mai dato il minimo segno di cedimento, e hanno sempre cercato di condividere il loro amore. Al momento, i due convivono in una casa a Milano, in compagnia di Kida, la loro gatta. Dopo che Goffredo si è laureato a Londra, a causa della pandemia ha deciso di trasferirsi in Italia per poter trascorrere il lockdown con la famiglia di Aurora. Sebbene la lontananza e il lockdown si sono fatti sentire nei cuori di tutti, tra loro non è cambiato nulla e l’amore tra di loro è ancora più forte.

