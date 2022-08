Aurora Ramazzotti/ Tra misteriosi test di gravidanza e ‘lezioni di ses*o’ Instagram

Nuovo appuntamento questa sera con “Michelle Impossibile”, lo show condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e che, in attesa di tornare in onda con le nuove puntate nella stagione televisiva 2023 (o almeno così si mormora dopo il recente slittamento…), propone al pubblico una nuova replica dopo quella della scorsa settimana. E nel ricco parterre di ospiti che animeranno il varietà musicale che ripropone e festeggia la già lunga carriera della conduttrice tv di origine svizzera ci sarà, immancabilmente, pure sua figlia Aurora Ramazzotti.

E, in attesa di rivedere la 25enne primogenita di Michelle ed Eros Ramazzotti, la diretta interessata è stata letteralmente protagonista delle cronache di gossip, oltre che social, dell’ultima settimana. Ma andiamo con ordine e partiamo da un presunto scoop del magazine “Chi” a cui non sono seguiti aggiornamenti ma che lasciava comunque immaginare scenari clamorosi: stando infatti a una indiscrezione pubblicata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, pare che Aurora in compagnia della madre sia stata ‘beccata’ ad entrare in una farmacia per un acquisto decisamente sospetto. Di cosa si trattava?

Nella rubrica “Chicche di gossip” della nota pubblicazione rosa, infatti, si dava conto del fatto che mamma e figlia, durante il loro soggiorno in Sardegna, siano state avvistate in una farmacia del luogo per comprare un test di gravidanza. “Ma a chi sarà servito, alla madre o alla figlia?” è la maliziosa chiusa della breve news, dal momento che si lascia intendere come possa essere in dolce attesa Michelle, in vera e propria honeymoon col suo Giovanni Angiolini, oppure la stessa Aurora che, come sappiamo, da tempo da coppia fissa col suo Goffredo Cerza. Difficile che si realizzi il sogno della mamma (“Restare incinte assieme? Magari” aveva detto una volta) ma già un bebè in arrivo sarebbe la bomba di gossip dell’estate…

Intanto, per non farsi mancare nulla, Aurora si è simpaticamente sfogata attraverso i propri profili social affrontando il tema dei… rapporti di coppia da un altro punto di vista. Improvvisando una sorta di educazione sessuale home-made attraverso le Stories del suo profilo Instagram, la figlia di Eros ha fatto lezioni di sesso ai suoi follower criticando sia gli uomini che “non sanno dov’è il clitoride” ma soprattutto le loro compagne che non li aiutano. “Dovete dirglielo, sennò la colpa è vostra” ha scherzato Aurora durante un viaggio in treno mentre imitava molti ragazzi impacciati durante i rapporti sessuali. “Ok, questo fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia” ha commentato Aurora, concludendo con un invito: “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace: contribuirete a un mondo sessualmente migliore!”.











